10 октября 2023

Пермские приставы вернулись домой из новых регионов РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Эдуард Мансуров в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, силовик, фссп, судебный пристав, суд, федеральная служба судебных приставов
Вернувшимся домой приставам вручили благодарности от директора ведомства Дмитрия Аристова Фото:
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В Пермский край вернулись приставы, находившиеся в служебной командировке во вновь присоединенных регионах РФ. На сайте ГУФССП по Пермскому краю сообщается, что силовики обеспечивали помогали работе ведомства на новых территориях, а также передавали опыт своим коллегам.

«Сразу три сотрудника ведомства вернулись на малую родину после несения службы в новых регионах. На протяжении четырех месяцев они принимали участие в работе ведомства на вновь присоединившихся территориях и обучали коллег особенностям работы в органе принудительного исполнения», — сообщает пресс-служба ГУФССП по Прикамью.

Сотрудникам ведомства благодарности от директора ФССП РФ Дмитрия Аристова. Сейчас у силовиков есть время на отдых, а затем они вновь приступят к исполнению своих служебных обязанностей.

Руководитель ГУФССП по Пермскому краю Абдул Алаудинов поблагодарил коллег за службу в новых регионах РФ
Руководитель ГУФССП по Пермскому краю Абдул Алаудинов поблагодарил коллег за службу в новых регионах РФ
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В Пермский край вернулись приставы, находившиеся в служебной командировке во вновь присоединенных регионах РФ. На сайте ГУФССП по Пермскому краю сообщается, что силовики обеспечивали помогали работе ведомства на новых территориях, а также передавали опыт своим коллегам. «Сразу три сотрудника ведомства вернулись на малую родину после несения службы в новых регионах. На протяжении четырех месяцев они принимали участие в работе ведомства на вновь присоединившихся территориях и обучали коллег особенностям работы в органе принудительного исполнения», — сообщает пресс-служба ГУФССП по Прикамью. Сотрудникам ведомства благодарности от директора ФССП РФ Дмитрия Аристова. Сейчас у силовиков есть время на отдых, а затем они вновь приступят к исполнению своих служебных обязанностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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