Пермские приставы вернулись домой из новых регионов РФ

В Пермский край вернулись приставы, находившиеся в служебной командировке во вновь присоединенных регионах РФ. На сайте ГУФССП по Пермскому краю сообщается, что силовики обеспечивали помогали работе ведомства на новых территориях, а также передавали опыт своим коллегам.
«Сразу три сотрудника ведомства вернулись на малую родину после несения службы в новых регионах. На протяжении четырех месяцев они принимали участие в работе ведомства на вновь присоединившихся территориях и обучали коллег особенностям работы в органе принудительного исполнения», — сообщает пресс-служба ГУФССП по Прикамью.
Сотрудникам ведомства благодарности от директора ФССП РФ Дмитрия Аристова. Сейчас у силовиков есть время на отдых, а затем они вновь приступят к исполнению своих служебных обязанностей.
Руководитель ГУФССП по Пермскому краю Абдул Алаудинов поблагодарил коллег за службу в новых регионах РФ
Фото: ГУФССП по Пермскому краю, https://r59.fssp.gov.ru/
В Пермский край вернулись приставы, находившиеся в служебной командировке во вновь присоединенных регионах РФ. На сайте ГУФССП по Пермскому краю сообщается, что силовики обеспечивали помогали работе ведомства на новых территориях, а также передавали опыт своим коллегам. «Сразу три сотрудника ведомства вернулись на малую родину после несения службы в новых регионах. На протяжении четырех месяцев они принимали участие в работе ведомства на вновь присоединившихся территориях и обучали коллег особенностям работы в органе принудительного исполнения», — сообщает пресс-служба ГУФССП по Прикамью. Сотрудникам ведомства благодарности от директора ФССП РФ Дмитрия Аристова. Сейчас у силовиков есть время на отдых, а затем они вновь приступят к исполнению своих служебных обязанностей.