Пермские приставы вернулись домой из новых регионов РФ

11 октября 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Вернувшимся домой приставам вручили благодарности от директора ведомства Дмитрия Аристова Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В Пермский край вернулись приставы, находившиеся в служебной командировке во вновь присоединенных регионах РФ. На сайте ГУФССП по Пермскому краю сообщается, что силовики обеспечивали помогали работе ведомства на новых территориях, а также передавали опыт своим коллегам. «Сразу три сотрудника ведомства вернулись на малую родину после несения службы в новых регионах. На протяжении четырех месяцев они принимали участие в работе ведомства на вновь присоединившихся территориях и обучали коллег особенностям работы в органе принудительного исполнения», — сообщает пресс-служба ГУФССП по Прикамью. Сотрудникам ведомства благодарности от директора ФССП РФ Дмитрия Аристова. Сейчас у силовиков есть время на отдых, а затем они вновь приступят к исполнению своих служебных обязанностей. Руководитель ГУФССП по Пермскому краю Абдул Алаудинов поблагодарил коллег за службу в новых регионах РФ Фото: ГУФССП по Пермскому краю, https://r59.fssp.gov.ru/

В Пермский край вернулись приставы, находившиеся в служебной командировке во вновь присоединенных регионах РФ. На сайте ГУФССП по Пермскому краю сообщается, что силовики обеспечивали помогали работе ведомства на новых территориях, а также передавали опыт своим коллегам. «Сразу три сотрудника ведомства вернулись на малую родину после несения службы в новых регионах. На протяжении четырех месяцев они принимали участие в работе ведомства на вновь присоединившихся территориях и обучали коллег особенностям работы в органе принудительного исполнения», — сообщает пресс-служба ГУФССП по Прикамью. Сотрудникам ведомства благодарности от директора ФССП РФ Дмитрия Аристова. Сейчас у силовиков есть время на отдых, а затем они вновь приступят к исполнению своих служебных обязанностей.