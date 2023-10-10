В Нижневартовске прекращает работу отделение городской поликлиники

11 октября 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Медосвидетельствование теперь можно пройти по адресу ул. Нефтяников, 9 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) закрылось терапевтическое отделение №5 поликлиники №1, расположенное по улице 60 лет октября, 51А. Теперь медицинское освидетельствование можно пройти по адресу улица Нефтяников, 9. Об этом в официальной группе «ВКонтакте» сообщила пресс-служба нижневартовской городской поликлиники. «Терапевтическое отделение №5 поликлиники №1, расположенное по адресу: ул. 60 лет октября, 51А, прекращает свою работу. С 10 октября 2023 года услуги по медицинскому освидетельствованию: на право владения оружием (форма №002-О/у), на право управления транспортным средством (форма №003-В/у), медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника (форма № 002-ЧО/у), медицинского заключения на право управления самоходными машинами (форма № 71/у) оказывают в поликлинике №1 по адресу: ул. Нефтяников, 9. Обращаться в кабинет № 116», — сообщили в официальной группе медучреждения. Кабинет медосвидетельствования перенесли ради удобства пациентов. Медицинские осмотры в терапевтическом отделении №5 проводиться не будут.

В Нижневартовске (ХМАО) закрылось терапевтическое отделение №5 поликлиники №1, расположенное по улице 60 лет октября, 51А. Теперь медицинское освидетельствование можно пройти по адресу улица Нефтяников, 9. Об этом в официальной группе «ВКонтакте» сообщила пресс-служба нижневартовской городской поликлиники. «Терапевтическое отделение №5 поликлиники №1, расположенное по адресу: ул. 60 лет октября, 51А, прекращает свою работу. С 10 октября 2023 года услуги по медицинскому освидетельствованию: на право владения оружием (форма №002-О/у), на право управления транспортным средством (форма №003-В/у), медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника (форма № 002-ЧО/у), медицинского заключения на право управления самоходными машинами (форма № 71/у) оказывают в поликлинике №1 по адресу: ул. Нефтяников, 9. Обращаться в кабинет № 116», — сообщили в официальной группе медучреждения. Кабинет медосвидетельствования перенесли ради удобства пациентов. Медицинские осмотры в терапевтическом отделении №5 проводиться не будут.