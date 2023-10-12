Пермяк до смерти избил битой знакомого, приняв его за своего обидчика

12 октября 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Наказать предполагаемых обидчиков мужчина решил с помощью бейсбольной биты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителю Лысьвы (Пермский край) вынесли приговор за избиение двоих знакомых, один из которых скончался от полученных травм. Обвиняемый принял их за своих обидчиков, посчитав что ранее мужчины напали на него возле подъезда. После этого взял бейсбольную биту и пошел мстить. «Один отделался сотрясением мозга, ранами и кровоподтеками. Другой от полученных травм скончался спустя четыре часа. В суде обвиняемый вину признал, рассказал, что нападавшие изначально стучались в квартиру его сожительницы, а затем встретили его после работы, сбили с ног и испинали возле подъезда. Биту он взял для обороны от новых нападений. В суде было установлено, что пострадавшие не причастны к избиению обвиняемого», — сообщил telegram-канал Пермского краевого суда. Суд назначил виновному 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан компенсировать моральный вред матери убитого в размере одного миллиона рублей. Мужчина приговор обжаловал, но краевой суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения.

Жителю Лысьвы (Пермский край) вынесли приговор за избиение двоих знакомых, один из которых скончался от полученных травм. Обвиняемый принял их за своих обидчиков, посчитав что ранее мужчины напали на него возле подъезда. После этого взял бейсбольную биту и пошел мстить. «Один отделался сотрясением мозга, ранами и кровоподтеками. Другой от полученных травм скончался спустя четыре часа. В суде обвиняемый вину признал, рассказал, что нападавшие изначально стучались в квартиру его сожительницы, а затем встретили его после работы, сбили с ног и испинали возле подъезда. Биту он взял для обороны от новых нападений. В суде было установлено, что пострадавшие не причастны к избиению обвиняемого», — сообщил telegram-канал Пермского краевого суда. Суд назначил виновному 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан компенсировать моральный вред матери убитого в размере одного миллиона рублей. Мужчина приговор обжаловал, но краевой суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения.