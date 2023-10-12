Футболиста, попавшего в ДТП, привезли на лечение в Пермь

Спортсмена транспортировала санавиация
Экс-игрока «Амкара», который попал в ДТП, привезли на вертолете санавиации в Пермь. В краевой столице ему продолжат оказывать медицинскую помощь.
«Пермский футболист Кирилл Кочетов санавиацией транспортирован в Пермь из Чусовской ЦРБ. Футболист по-прежнему находится в тяжелом состоянии», — сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава.
Ранее URA.RU рассказало, что в ночь на 12 октября бывшие игроки футбольной команды «Амкар» Кирилл Кочетов и Евгений Ситников попали в ДТП.В полиции сообщали, что машина футболистов выехала на встречную полосу. Егвений Ситников погиб. Кирилл Кочетов впал в кому.
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