12 октября 2023

Футболиста, попавшего в ДТП, привезли на лечение в Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, вертолет мчс, санитарная авиация
Спортсмена транспортировала санавиация Фото:

Экс-игрока «Амкара», который попал в ДТП, привезли на вертолете санавиации в Пермь. В краевой столице ему продолжат оказывать медицинскую помощь.

«Пермский футболист Кирилл Кочетов санавиацией транспортирован в Пермь из Чусовской ЦРБ. Футболист по-прежнему находится в тяжелом состоянии», — сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава.

Ранее URA.RU рассказало, что в ночь на 12 октября бывшие игроки футбольной команды «Амкар» Кирилл Кочетов и Евгений Ситников попали в ДТП.В полиции сообщали, что машина футболистов выехала на встречную полосу. Егвений Ситников погиб. Кирилл Кочетов впал в кому.

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Экс-игрока «Амкара», который попал в ДТП, привезли на вертолете санавиации в Пермь. В краевой столице ему продолжат оказывать медицинскую помощь. «Пермский футболист Кирилл Кочетов санавиацией транспортирован в Пермь из Чусовской ЦРБ. Футболист по-прежнему находится в тяжелом состоянии», — сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава. Ранее URA.RU рассказало, что в ночь на 12 октября бывшие игроки футбольной команды «Амкар» Кирилл Кочетов и Евгений Ситников попали в ДТП.В полиции сообщали, что машина футболистов выехала на встречную полосу. Егвений Ситников погиб. Кирилл Кочетов впал в кому.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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