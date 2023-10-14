14 октября 2023
13 октября 2023

Свердловский природный парк создал условия для маломобильных туристов

В природном парке «Оленьи ручьи» открыли маршрут для маломобильных туристов
© Служба новостей «URA.RU»
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Природный парк "Оленьи ручьи". Екатеринбург, оленьи ручьи, природа урала, река серга
Тропа для маломобильных туристов составляет два километра Фото:

Свердловский природный парк «Оленьи ручьи» обустроил новый специальный маршрут для туристов с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

«Новый маршрут, который был создан специально для маломобильных туристов, успешно проходит проверку. Протяженность инклюзивного маршрута составляет два километра — от поселка Бажуково до скалы Светлой», — рассказали на официальной странице «Оленьих ручьев».

Ранее URA.RU сообщало о дополнительном поезде, запущенном СвЖД из Екатеринбурга в природный парк «Оленьи ручьи». Это связано с большим количеством туристов, желающих посетить данное направление.

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Свердловский природный парк «Оленьи ручьи» обустроил новый специальный маршрут для туристов с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе парка. «Новый маршрут, который был создан специально для маломобильных туристов, успешно проходит проверку. Протяженность инклюзивного маршрута составляет два километра — от поселка Бажуково до скалы Светлой», — рассказали на официальной странице «Оленьих ручьев». Ранее URA.RU сообщало о дополнительном поезде, запущенном СвЖД из Екатеринбурга в природный парк «Оленьи ручьи». Это связано с большим количеством туристов, желающих посетить данное направление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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