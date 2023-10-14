Свердловский природный парк создал условия для маломобильных туристов

Свердловский природный парк «Оленьи ручьи» обустроил новый специальный маршрут для туристов с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
«Новый маршрут, который был создан специально для маломобильных туристов, успешно проходит проверку. Протяженность инклюзивного маршрута составляет два километра — от поселка Бажуково до скалы Светлой», — рассказали на официальной странице «Оленьих ручьев».
Ранее URA.RU сообщало о дополнительном поезде, запущенном СвЖД из Екатеринбурга в природный парк «Оленьи ручьи». Это связано с большим количеством туристов, желающих посетить данное направление.
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