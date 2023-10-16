Ушаков рассказал о будущих соглашениях с Китаем

Помощник президента РФ Ушаков: в скором времени будут новые соглашения с Китаем
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
Между Китаем и России планируется подписание нескольких соглашений, заявил Юрий Ушаков Фото:

Россия активно взаимодействует с Китаем и ожидает встречи премьер-министров стран Михаила Мишустина и Чэнь Цзяньжэнь, после которой будут подписаны интересные и содержательные соглашения в сфере энергетики. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков на специальном брифинге.

«Мы активно сотрудничаем и ожидаем, что в ближайшее время состоятся контакты по линии премьеров, после чего будут подписаны несколько интересных и содержательных протоколов», — заявил Ушаков. Он подчеркнул, что в настоящее время не планируется немедленная подпись каких-либо соглашений в сфере энергетике, однако контакты с Китаем будут продолжены в рамках международной конференции.

Президент РФ Владимир Путин поддерживает также расширение экономических связей России и Китая в Приморье, стремясь развивать этот стратегический регион на Востоке страны. Дополнительные инвестиции в местную инфраструктуру помогут привлечь бизнес, создать новые рабочие места и препятствовать оттоку населения.

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Россия активно взаимодействует с Китаем и ожидает встречи премьер-министров стран Михаила Мишустина и Чэнь Цзяньжэнь, после которой будут подписаны интересные и содержательные соглашения в сфере энергетики. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков на специальном брифинге. «Мы активно сотрудничаем и ожидаем, что в ближайшее время состоятся контакты по линии премьеров, после чего будут подписаны несколько интересных и содержательных протоколов», — заявил Ушаков. Он подчеркнул, что в настоящее время не планируется немедленная подпись каких-либо соглашений в сфере энергетике, однако контакты с Китаем будут продолжены в рамках международной конференции. Президент РФ Владимир Путин поддерживает также расширение экономических связей России и Китая в Приморье, стремясь развивать этот стратегический регион на Востоке страны. Дополнительные инвестиции в местную инфраструктуру помогут привлечь бизнес, создать новые рабочие места и препятствовать оттоку населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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