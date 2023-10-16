Россия активно взаимодействует с Китаем и ожидает встречи премьер-министров стран Михаила Мишустина и Чэнь Цзяньжэнь, после которой будут подписаны интересные и содержательные соглашения в сфере энергетики. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков на специальном брифинге.
«Мы активно сотрудничаем и ожидаем, что в ближайшее время состоятся контакты по линии премьеров, после чего будут подписаны несколько интересных и содержательных протоколов», — заявил Ушаков. Он подчеркнул, что в настоящее время не планируется немедленная подпись каких-либо соглашений в сфере энергетике, однако контакты с Китаем будут продолжены в рамках международной конференции.
Президент РФ Владимир Путин поддерживает также расширение экономических связей России и Китая в Приморье, стремясь развивать этот стратегический регион на Востоке страны. Дополнительные инвестиции в местную инфраструктуру помогут привлечь бизнес, создать новые рабочие места и препятствовать оттоку населения.
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