Ушаков рассказал о будущих соглашениях с Китаем

Помощник президента РФ Ушаков: в скором времени будут новые соглашения с Китаем

16 октября 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Между Китаем и России планируется подписание нескольких соглашений, заявил Юрий Ушаков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия активно взаимодействует с Китаем и ожидает встречи премьер-министров стран Михаила Мишустина и Чэнь Цзяньжэнь, после которой будут подписаны интересные и содержательные соглашения в сфере энергетики. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков на специальном брифинге. «Мы активно сотрудничаем и ожидаем, что в ближайшее время состоятся контакты по линии премьеров, после чего будут подписаны несколько интересных и содержательных протоколов», — заявил Ушаков. Он подчеркнул, что в настоящее время не планируется немедленная подпись каких-либо соглашений в сфере энергетике, однако контакты с Китаем будут продолжены в рамках международной конференции. Президент РФ Владимир Путин поддерживает также расширение экономических связей России и Китая в Приморье, стремясь развивать этот стратегический регион на Востоке страны. Дополнительные инвестиции в местную инфраструктуру помогут привлечь бизнес, создать новые рабочие места и препятствовать оттоку населения.

Россия активно взаимодействует с Китаем и ожидает встречи премьер-министров стран Михаила Мишустина и Чэнь Цзяньжэнь, после которой будут подписаны интересные и содержательные соглашения в сфере энергетики. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков на специальном брифинге. «Мы активно сотрудничаем и ожидаем, что в ближайшее время состоятся контакты по линии премьеров, после чего будут подписаны несколько интересных и содержательных протоколов», — заявил Ушаков. Он подчеркнул, что в настоящее время не планируется немедленная подпись каких-либо соглашений в сфере энергетике, однако контакты с Китаем будут продолжены в рамках международной конференции. Президент РФ Владимир Путин поддерживает также расширение экономических связей России и Китая в Приморье, стремясь развивать этот стратегический регион на Востоке страны. Дополнительные инвестиции в местную инфраструктуру помогут привлечь бизнес, создать новые рабочие места и препятствовать оттоку населения.