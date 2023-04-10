Путин решил расширить экономические связи РФ и Китая на Востоке

Государство готово вложить в новые проекты бюджетные деньги

10 апреля 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин открывает «окно на Восток» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин готов расширить экономические связи России и Китая в Приморье. Это связано с необходимостью развивать регион, который является форпостом на Востоке страны, объяснили URA.RU эксперты итоги встречи Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко 10 апреля. Как отметили аналитики, дополнительные бюджетные инвестиции в инфраструктуру позволят привлечь бизнес, создать новые рабочие места и остановить отток населения. По основным направлениям социально-экономического развития Приморский край «демонстрирует очень хорошие или удовлетворительные показатели», начал разговор с губернатором Путин. В то же время есть ряд вопросов, которые требуют особого внимания. «Территория живет, как и вся страна, в особых условиях. Мы обсудим все вопросы, которые имеют значение для Приморского края», — пообещал глава государства. Президент РФ Владимир Путин (слева) остался доволен докладом губернатора Приморского края Олега Кожемяко (справа) Фото с сайта kremlin.ru Кожемяко рассказал, что валовый региональный продукт достиг 1,5 трлн рублей, и это выше, чем показатели 2021 года. Рост внешнего товарооборота составил 18% и достиг 10 млрд долларов. Бизнес, по словам губернатора, ощутил «масштабные поворот на Восток, адаптировался и даже увеличил инвестиции». Динамика заметна в сельском хозяйстве. За всю историю Приморья впервые удалось намолотить 1,1 млн тонн зерна и сои, завершено строительство животноводческих комплексов, благодаря чему свининой край обеспечен на 100% и готов поставлять в другие регионы. Президент отметил, что это рекордный рост. «За четыре года, по сути, да? По некоторым позициям с нуля стартовали», — с удовлетворением заметил Путин. Чтобы сохранить такие темпы развития, необходимо думать о демографической ситуации. Отток людей из региона продолжается, подчеркнул президент. Вместе с тем есть примеры, когда люди наоборот едут в Приморье из других регионов. Работники как промышленных предприятий, так и бюджетной сферы в первую очередь обеспечиваются жильем. «Самый основательный способ — это создание новых рабочих мест и развитие экономики, инвестпроекты. Если такие высокотехнологичные производства создаются и развиваются, то это требует соответствующего уровня специалистов», — сказал Путин. Статья по теме Союз России и Китая поможет проекту в Арктике По словам губернатора, в регионе идет строительство транспортно-логистического центра на один миллион контейнеров — так называемый сухой порт. В сентябре будет открытие Суходола — нового современного порта с грузооборотом 20 млн тонн. «Двадцать миллионов тонн — это уже прилично. Это создает условия для развития российского Дальнего Востока», — резюмировал президент. Кожемяко обратил внимание Путина на то, что Дальнему Востоку нужны дополнительные преференции, чтобы поддержать динамику развития. По его словам, осталось множество мест, куда можно вложить деньги с пользой для экономики. В частности, Хасанский округ (на границе с Северной Кореей и Китаем), в котором есть морские порты. На этих участках слабо развита транспортная инфраструктура, энергетика, есть проблемы с переходами через границу. «Речь идет о бюджетных инвестициях, и о льготных кредитах, которые могли бы направить на инфраструктуру, то есть развить портовое хозяйство, развить переходы. Вся инфраструктура во многом построена в советское время и просто требует обновления», — предложил Кожемяко. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал президенту перспективные места для бюджетных инвестиций Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин поддержал инициативу губернатора о дополнительных бюджетных инвестициях. Это связано с тем, что именно через Приморье будет происходить активное взаимодействие со странами-партнерами, прежде всего, с Китаем, полагает доцент кафедры политологии Восточного института — Школы региональных и международных исследований Евгений Булах. «Бизнес приходит на готовую площадку, никто не приходит в поле. А под готовой площадкой мы понимаем площадку с инфраструктурой. Если есть дороги, линии электропередачи, связь, коммуникации, тогда и бизнес придет, и инвестиции. Это общемировая практика, никто не строит сам себе площадки», — пояснил Булах. Развитие инфраструктуры Дальнего Востока поможет остановить отток населения и создать новые рабочие места, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Через инфраструктурное развитие Путин намерен решить главные проблемы региона. Сделать это сегодня может только государство, уверен гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Зарубежные инвестиции ослабли. Раньше Корея, Япония достаточно много инвестировали. Сейчас это может сделать только государство. Эти инвестиции в перспективе должны остановить достаточно большой отток населения, способствовать появлению новых рабочих мест, повысить уровень жизни людей», — сказал политолог. Статья по теме Путин перенес экономический центр России на Дальний Восток Развитие Сибири и Дальнего Востока занимает в повестке Путина значительную долю, пояснил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Там многое меняется, в том числе энергетика. Но основная история будет связана с дорожной программой, логистикой и переброской грузов. Когда поворот на Восток случился, никто такой скорой динамики разворота грузов не ожидал», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин готов расширить экономические связи России и Китая в Приморье. Это связано с необходимостью развивать регион, который является форпостом на Востоке страны, объяснили URA.RU эксперты итоги встречи Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко 10 апреля. Как отметили аналитики, дополнительные бюджетные инвестиции в инфраструктуру позволят привлечь бизнес, создать новые рабочие места и остановить отток населения. По основным направлениям социально-экономического развития Приморский край «демонстрирует очень хорошие или удовлетворительные показатели», начал разговор с губернатором Путин. В то же время есть ряд вопросов, которые требуют особого внимания. «Территория живет, как и вся страна, в особых условиях. Мы обсудим все вопросы, которые имеют значение для Приморского края», — пообещал глава государства. Кожемяко рассказал, что валовый региональный продукт достиг 1,5 трлн рублей, и это выше, чем показатели 2021 года. Рост внешнего товарооборота составил 18% и достиг 10 млрд долларов. Бизнес, по словам губернатора, ощутил «масштабные поворот на Восток, адаптировался и даже увеличил инвестиции». Динамика заметна в сельском хозяйстве. За всю историю Приморья впервые удалось намолотить 1,1 млн тонн зерна и сои, завершено строительство животноводческих комплексов, благодаря чему свининой край обеспечен на 100% и готов поставлять в другие регионы. Президент отметил, что это рекордный рост. «За четыре года, по сути, да? По некоторым позициям с нуля стартовали», — с удовлетворением заметил Путин. Чтобы сохранить такие темпы развития, необходимо думать о демографической ситуации. Отток людей из региона продолжается, подчеркнул президент. Вместе с тем есть примеры, когда люди наоборот едут в Приморье из других регионов. Работники как промышленных предприятий, так и бюджетной сферы в первую очередь обеспечиваются жильем. По словам губернатора, в регионе идет строительство транспортно-логистического центра на один миллион контейнеров — так называемый сухой порт. В сентябре будет открытие Суходола — нового современного порта с грузооборотом 20 млн тонн. «Двадцать миллионов тонн — это уже прилично. Это создает условия для развития российского Дальнего Востока», — резюмировал президент. Кожемяко обратил внимание Путина на то, что Дальнему Востоку нужны дополнительные преференции, чтобы поддержать динамику развития. По его словам, осталось множество мест, куда можно вложить деньги с пользой для экономики. В частности, Хасанский округ (на границе с Северной Кореей и Китаем), в котором есть морские порты. На этих участках слабо развита транспортная инфраструктура, энергетика, есть проблемы с переходами через границу. Путин поддержал инициативу губернатора о дополнительных бюджетных инвестициях. Это связано с тем, что именно через Приморье будет происходить активное взаимодействие со странами-партнерами, прежде всего, с Китаем, полагает доцент кафедры политологии Восточного института — Школы региональных и международных исследований Евгений Булах. Через инфраструктурное развитие Путин намерен решить главные проблемы региона. Сделать это сегодня может только государство, уверен гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Зарубежные инвестиции ослабли. Развитие Сибири и Дальнего Востока занимает в повестке Путина значительную долю, пояснил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Там многое меняется, в том числе энергетика. Но основная история будет связана с дорожной программой, логистикой и переброской грузов. Когда поворот на Восток случился, никто такой скорой динамики разворота грузов не ожидал», — подытожил эксперт.