Песков раскрыл, чему Путин и Си Цзиньпин уделят наибольшее внимание на грядущих переговорах

Лидеры смогут найти время для беседы с глазу на глаз, заявил Дмитрий Песков
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах уделят особое внимание ситуации в мире. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров в Пекине уделят большое внимание обстановке в мире», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что лидеры смогут найти время для беседы с глазу на глаз.
Путин отправится на форум «Один пояс — один путь» в Китай, который будет проходить 17—18 октября. Он дал интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG) в преддверии визита в Пекин.
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