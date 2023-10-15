Песков раскрыл, чему Путин и Си Цзиньпин уделят наибольшее внимание на грядущих переговорах

Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудят обстановку в мире в ходе переговоров
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Лидеры смогут найти время для беседы с глазу на глаз, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах уделят особое внимание ситуации в мире. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров в Пекине уделят большое внимание обстановке в мире», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что лидеры смогут найти время для беседы с глазу на глаз.

Путин отправится на форум «Один пояс — один путь» в Китай, который будет проходить 17—18 октября. Он дал интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG) в преддверии визита в Пекин.

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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах уделят особое внимание ситуации в мире. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров в Пекине уделят большое внимание обстановке в мире», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что лидеры смогут найти время для беседы с глазу на глаз. Путин отправится на форум «Один пояс — один путь» в Китай, который будет проходить 17—18 октября. Он дал интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG) в преддверии визита в Пекин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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