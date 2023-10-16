Путин рассказал о пересмотре границ с Китаем

Путин: отношения с Китаем строятся на доброй воле и компромиссах

16 октября 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

По словам Путина, Россия и Китай всегда смогут найти компромисс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Китай всегда могут найти компромисс в разных вопросах, потому что отношения стран строятся на доброй воле. Именно так и был решен вопрос о пересмотре границ двух стран. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в интервью Медиакорпорации Китая. «Мы всегда по любому вопросу старались найти компромисс, даже если это были какие-то вопросы сложного характера, доставшиеся нам еще из прежних времен. В основе всегда лежала добрая воля. Так мы решили вопросы пограничного размежевания, которые до сих пор, до того момента не решались на протяжении 40 лет. Но это стремление убрать все, что нам так или иначе могло бы мешать двигаться вместе вперед, с обеих сторон было велико настолько, что мы нашли все компромиссы, приемлемые друг для друга», — заявил Путин в интервью . Президент РФ объяснил, что стремление двух стран двигаться вместе вперед было настолько велико, что Китай и Россия нашли приемлемые друг для друга компромиссы. В Пекине 15 октября 2004 года было подписано Дополнительное соглашение о российско-китайской государственной границе, в частности речь идет о ее восточной части. Также, во время визита Владимира Путина в Китай, глава России подписал документ о добровольной передаче Китайской Народной Республике острова Тарабарова и части Большого Уссурийского острова. Помимо прочего, определяющая линия границы по реке Амур была закрыта подписанием протокола-описания 21 июля 2008 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия и Китай всегда могут найти компромисс в разных вопросах, потому что отношения стран строятся на доброй воле. Именно так и был решен вопрос о пересмотре границ двух стран. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в интервью Медиакорпорации Китая. «Мы всегда по любому вопросу старались найти компромисс, даже если это были какие-то вопросы сложного характера, доставшиеся нам еще из прежних времен. В основе всегда лежала добрая воля. Так мы решили вопросы пограничного размежевания, которые до сих пор, до того момента не решались на протяжении 40 лет. Но это стремление убрать все, что нам так или иначе могло бы мешать двигаться вместе вперед, с обеих сторон было велико настолько, что мы нашли все компромиссы, приемлемые друг для друга», — заявил Путин в интервью. Президент РФ объяснил, что стремление двух стран двигаться вместе вперед было настолько велико, что Китай и Россия нашли приемлемые друг для друга компромиссы. В Пекине 15 октября 2004 года было подписано Дополнительное соглашение о российско-китайской государственной границе, в частности речь идет о ее восточной части. Также, во время визита Владимира Путина в Китай, глава России подписал документ о добровольной передаче Китайской Народной Республике острова Тарабарова и части Большого Уссурийского острова. Помимо прочего, определяющая линия границы по реке Амур была закрыта подписанием протокола-описания 21 июля 2008 года.