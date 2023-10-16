Пермяк, 21 раз приговоренный к колонии за преступления, просится на свободу

Осужденный просит освободить его от наказания в связи с болезнью Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Пермском крае 21 раз судимый за различные преступления Александр Палкин просит суд освободить его от наказания в связи с болезнью. Ходатайство подано преступником-рецидивистом в Чусовской городской суд, выяснил корреспондент URA.RU, ознакомившись с картотекой суда.

«Предмет представления, ходатайства, жалобы: об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного в соответствии со ст. 81 УК РФ (п.6 ст. 397 УПК РФ). Лицо, в отношении которого поступил материал: Палкин Александр», — сообщается на сайте суда. Ходатайство было подано осужденным еще в марте, но заседание несколько раз откладывалось.

Согласно указанной статье, «лицо, заболевшее тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания». Сейчас Палкин находится в исправительной колонии строгого режима №10, расположенной недалеко о Чусового. Мужчина в июне 2022 года был осужден Нытвенским городским судом за кражу и получил четыре года лишения свободы.

Впервые пермяк 1986 года рождения совершил преступление в 2003 году, будучи несовершеннолетним, сообщили корреспонденту URA.RU в Нытвенском городском суде. После этого Палкина осудили десятки раз, в основном за мошенничество (ст. 159 УК РФ), а также незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотиков (ст 228 УК РФ). Каждый раз рецидивист получал реальные сроки с учетом неотбытого наказания за предыдущие преступления.

Ране URA.RU рассказывало о преступниках, совершивших особо тяжкие преступления, которые просят освободить их из колоний условно-досрочно. Все ходатайства также рассматриваются Чусовским городским судом.