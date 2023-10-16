ХАМАС нанес мощнейший с начала войны удар по Тель-Авиву: главное о войне на Ближнем Востоке за день

По Тель-Авиву нанесли самый мощный удар с начала войны Палестины и Израиля

По Тель-Авиву был нанесен самый мощный удар с начала палестино-израильского конфликта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В результате ракетного обстрела Тель-Авива был зафиксирован самый мощный удар с начала палестино-израильского конфликта. Армия Израиля объявила эвакуацию граждан, проживающих на границе с Ливаном. URA.RU приводит главные новости о войне на Ближнем Востоке к вечеру 16 августа.