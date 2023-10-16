ХАМАС нанес мощнейший с начала войны удар по Тель-Авиву: главное о войне на Ближнем Востоке за день

По Тель-Авиву был нанесен самый мощный удар с начала палестино-израильского конфликта
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В результате ракетного обстрела Тель-Авива был зафиксирован самый мощный удар с начала палестино-израильского конфликта. Армия Израиля объявила эвакуацию граждан, проживающих на границе с Ливаном. URA.RU приводит главные новости о войне на Ближнем Востоке к вечеру 16 августа.
- Палестинское движение ХАМАС во ходе обстрела Тель-Авива нанесло самый мощный ракетный удар с начала конфликта с Израилем. СМИ писали, что палестинские ракеты также были нацелены на Иерусалим, из-за чего парламент еврейского государства был вынужден продолжить заседание в бомбоубежище.
- Израильская армия (ЦАХАЛ) заявила о необходимости граждан, живущих на границе с Ливаном, покинуть свои дома. Уточняется, что эвакуация должна затронуть 28 общин.
- ЦАХАЛ вместе со Службой общей безопасности страны уничтожила шесть «ключевых» высокопоставленных оперативников ХАМАСа. По данным армии, также были ликвидированы: министр национальных отношений Абу Закария Мамар, министр экономики Джавад Абу Шамала, командующий наступательной ротой Наджаба Али Качи, лидер воздушных сил ХАМАС Мурад Абу Мурад и командующий Южным округом внутренней безопасности Матез Ид.
- ХАМАС взяло в заложники 199 человек. По словам пресс-секретаря ЦАХАЛа Даниэля Хагари, в плену у палестинских боевиков находятся дети, старики и женщины.
- Президент России Владимир Путин связался с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. В ходе разговора главы государств обсудили палестино-израильский конфликт, а также «преступления со стороны Иерусалима».
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что его страна не сможет победить ХАМАС за короткий срок. Свое заявление он сделал в ходе пленарного заседания парламента.
- Независимая международная комиссия ООН прировняла удары Израиля по сектору Газа к военным преступлениям. Также преступлениями назвали обстрелы со стороны палестинских вооруженных формирований.
- Путин созвонился с Нетаньяху и обсудил с ним военные действия на Ближнем Востоке. Они связались друг с другом впервые с начала палестино-израильского конфликта.
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