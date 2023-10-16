ХАМАС захватил почти 200 заложников

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Война в Израиле идет с 7 октября Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В плену у палестинского движения ХАМАС находятся 199 заложников. Об этом заявил пресс-секретарь армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари.

«Военные [Израиля] уже уведомили семьи 199 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа», — заявил Даниэль Хагари, его слова передает газета The Times of Israel. Он также отметил, что среди заложников много детей, женщин и стариков. При этом у ЦАХАЛ (армия Израиля) есть информация о том, где находятся пленные.

«Мы не будем совершать нападение, которое поставит под угрозу наш народ», — рассказал Даниэль Хагари. До этого армия ЦАХАЛ сообщал о своих планах провести наземную операцию в секторе Газа.

Операция еще не проведена не только из-за заложников, но и из-за погодных условий, передает RT. Если Израиль начнет наземную операцию, то ливанское движение «Хезболла» откроет второй фронт.

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В плену у палестинского движения ХАМАС находятся 199 заложников. Об этом заявил пресс-секретарь армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари. «Военные [Израиля] уже уведомили семьи 199 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа», — заявил Даниэль Хагари, его слова передает газета The Times of Israel. Он также отметил, что среди заложников много детей, женщин и стариков. При этом у ЦАХАЛ (армия Израиля) есть информация о том, где находятся пленные. «Мы не будем совершать нападение, которое поставит под угрозу наш народ», — рассказал Даниэль Хагари. До этого армия ЦАХАЛ сообщал о своих планах провести наземную операцию в секторе Газа. Операция еще не проведена не только из-за заложников, но и из-за погодных условий, передает RT. Если Израиль начнет наземную операцию, то ливанское движение «Хезболла» откроет второй фронт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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