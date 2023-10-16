В Иране рассказали Путину о «преступлениях израильского режима»

Президент России Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси обсудили ситуацию в Израиле и Палестине и сопутствующие местному конфликту «преступления со стороны Иерусалима», а также изменения в Закавказье. Об этом рассказали иранском правительстве.
«Путин и Раиси обсудили в телефонном разговоре события израильско-палестинского конфликта и изменения в Закавказье. Иранский лидер обратил внимание на продолжение преступлений израильским режимом», — передает сообщение правительства Ирана РИА Новости. Там добавили, что иранская сторона выразила озабоченность в связи с возможной эскалацией конфликта и нарушением законного правительства в Газе. В ходе диалога также обсуждалась ситуация в Закавказье.
Владимир Путин выражал поддержку Палестине в конфликте с Израилем. Миссия Ирана в ООН отмечала, что Иран не будет присоединяться к войне между Израилем и ХАМАС, пока его территория не будет атакована Израилем. Представитель иранской миссии подчеркнул, что Иран способен обороняться на текущем фронте сопротивления.
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