В Иране рассказали Путину о «преступлениях израильского режима»

16 октября 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел телефонный разговор с Эбрахимом Раиси Фото: Сайт Президента России новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент России Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси обсудили ситуацию в Израиле и Палестине и сопутствующие местному конфликту «преступления со стороны Иерусалима», а также изменения в Закавказье. Об этом рассказали иранском правительстве. «Путин и Раиси обсудили в телефонном разговоре события израильско-палестинского конфликта и изменения в Закавказье. Иранский лидер обратил внимание на продолжение преступлений израильским режимом», — передает сообщение правительства Ирана РИА Новости. Там добавили, что иранская сторона выразила озабоченность в связи с возможной эскалацией конфликта и нарушением законного правительства в Газе. В ходе диалога также обсуждалась ситуация в Закавказье. Владимир Путин выражал поддержку Палестине в конфликте с Израилем. Миссия Ирана в ООН отмечала, что Иран не будет присоединяться к войне между Израилем и ХАМАС, пока его территория не будет атакована Израилем. Представитель иранской миссии подчеркнул, что Иран способен обороняться на текущем фронте сопротивления.

Президент России Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси обсудили ситуацию в Израиле и Палестине и сопутствующие местному конфликту «преступления со стороны Иерусалима», а также изменения в Закавказье. Об этом рассказали иранском правительстве. «Путин и Раиси обсудили в телефонном разговоре события израильско-палестинского конфликта и изменения в Закавказье. Иранский лидер обратил внимание на продолжение преступлений израильским режимом», — передает сообщение правительства Ирана РИА Новости. Там добавили, что иранская сторона выразила озабоченность в связи с возможной эскалацией конфликта и нарушением законного правительства в Газе. В ходе диалога также обсуждалась ситуация в Закавказье. Владимир Путин выражал поддержку Палестине в конфликте с Израилем. Миссия Ирана в ООН отмечала, что Иран не будет присоединяться к войне между Израилем и ХАМАС, пока его территория не будет атакована Израилем. Представитель иранской миссии подчеркнул, что Иран способен обороняться на текущем фронте сопротивления.