В Иране рассказали Путину о «преступлениях израильского режима»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сайт президента России, улыбка, разговор по телефону, путин владимир
Владимир Путин провел телефонный разговор с Эбрахимом Раиси Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент России Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси обсудили ситуацию в Израиле и Палестине и сопутствующие местному конфликту «преступления со стороны Иерусалима», а также изменения в Закавказье. Об этом рассказали иранском правительстве.

«Путин и Раиси обсудили в телефонном разговоре события израильско-палестинского конфликта и изменения в Закавказье. Иранский лидер обратил внимание на продолжение преступлений израильским режимом», — передает сообщение правительства Ирана РИА Новости. Там добавили, что иранская сторона выразила озабоченность в связи с возможной эскалацией конфликта и нарушением законного правительства в Газе. В ходе диалога также обсуждалась ситуация в Закавказье.

Владимир Путин выражал поддержку Палестине в конфликте с Израилем. Миссия Ирана в ООН отмечала, что Иран не будет присоединяться к войне между Израилем и ХАМАС, пока его территория не будет атакована Израилем. Представитель иранской миссии подчеркнул, что Иран способен обороняться на текущем фронте сопротивления.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси обсудили ситуацию в Израиле и Палестине и сопутствующие местному конфликту «преступления со стороны Иерусалима», а также изменения в Закавказье. Об этом рассказали иранском правительстве. «Путин и Раиси обсудили в телефонном разговоре события израильско-палестинского конфликта и изменения в Закавказье. Иранский лидер обратил внимание на продолжение преступлений израильским режимом», — передает сообщение правительства Ирана РИА Новости. Там добавили, что иранская сторона выразила озабоченность в связи с возможной эскалацией конфликта и нарушением законного правительства в Газе. В ходе диалога также обсуждалась ситуация в Закавказье. Владимир Путин выражал поддержку Палестине в конфликте с Израилем. Миссия Ирана в ООН отмечала, что Иран не будет присоединяться к войне между Израилем и ХАМАС, пока его территория не будет атакована Израилем. Представитель иранской миссии подчеркнул, что Иран способен обороняться на текущем фронте сопротивления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...