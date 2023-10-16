Израиль ликвидировал шесть высокопоставленных представителей ХАМАС

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ЦАХАЛ ликвидировала шесть оперативников ХАМАС Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильская армия и Служба общей безопасности страны ликвидировали шесть высокопоставленных оперативников палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности Израиля ликвидировали шесть ключевых оперативников ХАМАС после атаки 7 октября палестинской группировки на территорию израильского государства», — написано в заявлении.

Ранее израильская армия сообщила, что уничтожила бойцов движения ХАМАС. Также погиб руководитель воздушной системы ХАМАС Мерада Абу Мерада.

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Израильская армия и Служба общей безопасности страны ликвидировали шесть высокопоставленных оперативников палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЦАХАЛ. «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности Израиля ликвидировали шесть ключевых оперативников ХАМАС после атаки 7 октября палестинской группировки на территорию израильского государства», — написано в заявлении. Ранее израильская армия сообщила, что уничтожила бойцов движения ХАМАС. Также погиб руководитель воздушной системы ХАМАС Мерада Абу Мерада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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