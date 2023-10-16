Израиль ликвидировал шесть высокопоставленных представителей ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировала шесть оперативников ХАМАС
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Израильская армия и Служба общей безопасности страны ликвидировали шесть высокопоставленных оперативников палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЦАХАЛ.
«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности Израиля ликвидировали шесть ключевых оперативников ХАМАС после атаки 7 октября палестинской группировки на территорию израильского государства», — написано в
Ранее израильская армия сообщила, что уничтожила бойцов движения ХАМАС. Также погиб руководитель воздушной системы ХАМАС Мерада Абу Мерада.
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