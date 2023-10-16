Путин впервые поговорил с Нетаньяху с начала войны в Израиле

Владимир Путин поговорил с Беньямином Нетаньяху по телефону
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Лидеры стран обсудили войну между ХАМАС и Израилем. Это их первых разговор с начала конфликта.
«Нетаньяху беседует с Путиным и обсуждает войну в секторе Газа», — передает израильское издание
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