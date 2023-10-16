Путин впервые поговорил с Нетаньяху с начала войны в Израиле

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Владимир Путин поговорил с Беньямином Нетаньяху по телефону Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Лидеры стран обсудили войну между ХАМАС и Израилем. Это их первых разговор с начала конфликта.

«Нетаньяху беседует с Путиным и обсуждает войну в секторе Газа», — передает израильское издание Haaretz. Это их первый разговор с начала военного конфликта в Израиле.

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Лидеры стран обсудили войну между ХАМАС и Израилем. Это их первых разговор с начала конфликта. «Нетаньяху беседует с Путиным и обсуждает войну в секторе Газа», — передает израильское издание Haaretz. Это их первый разговор с начала военного конфликта в Израиле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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