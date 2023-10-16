Путин впервые поговорил с Нетаньяху с начала войны в Израиле

16 октября 2023 в 21:34 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поговорил с Беньямином Нетаньяху по телефону Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Лидеры стран обсудили войну между ХАМАС и Израилем. Это их первых разговор с начала конфликта. «Нетаньяху беседует с Путиным и обсуждает войну в секторе Газа», — передает израильское издание Haaretz . Это их первый разговор с начала военного конфликта в Израиле.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Лидеры стран обсудили войну между ХАМАС и Израилем. Это их первых разговор с начала конфликта. «Нетаньяху беседует с Путиным и обсуждает войну в секторе Газа», — передает израильское издание Haaretz. Это их первый разговор с начала военного конфликта в Израиле.