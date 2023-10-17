Челябинский губернатор приблизился к Собянину в федеральном рейтинге АПЭК

17 октября 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Губернатор Алексей Текслер поднялся в рейтинге с шестого на второе место в стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вплотную приблизился к мэру Москвы Сергею Собянину в рейтинге активности глав регионов в социальных сетях за 9—15 октября. Об этом сообщается в исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Первое место в рейтинге занимает С. Собянин (1). Стабильные результаты демонстрируют Д. Артюхов (7), Д. Азаров (9), А. Беглов (10). Активность в соцсетях на прошедшей неделе нарастили А. Текслер (2) и А. Моор (6). Позиции в топ-10 сохраняют Р. Кадыров (3), А. Никитин (4), М. Кумпилов (5), А. Дрозденко (8)», — говорится в комментарии в рейтингу. За неделю челябинский губернатор поднялся с шестого на второе место. При этом Текслер обошел лидера Чечни Рамзана Кадырова и глав еще 83 регионов России. В рейтинге рассматриваются официальные личные аккаунты глав субъектов РФ. Для каждого участника по специальной формуле рассчитывается индекс активности за неделю. Индекс отображает активность в трех соцсетях (ВКонтакте, ОК и Telegram).

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вплотную приблизился к мэру Москвы Сергею Собянину в рейтинге активности глав регионов в социальных сетях за 9—15 октября. Об этом сообщается в исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Первое место в рейтинге занимает С. Собянин (1). Стабильные результаты демонстрируют Д. Артюхов (7), Д. Азаров (9), А. Беглов (10). Активность в соцсетях на прошедшей неделе нарастили А. Текслер (2) и А. Моор (6). Позиции в топ-10 сохраняют Р. Кадыров (3), А. Никитин (4), М. Кумпилов (5), А. Дрозденко (8)», — говорится в комментарии в рейтингу. За неделю челябинский губернатор поднялся с шестого на второе место. При этом Текслер обошел лидера Чечни Рамзана Кадырова и глав еще 83 регионов России. В рейтинге рассматриваются официальные личные аккаунты глав субъектов РФ. Для каждого участника по специальной формуле рассчитывается индекс активности за неделю. Индекс отображает активность в трех соцсетях (ВКонтакте, ОК и Telegram).