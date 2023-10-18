Небензя объяснил, как можно было избежать удара по больнице в Газе

Небензя: СБ ООН потерял время из-за отказа принимать резолюцию РФ

18 октября 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Василий Небензя сообщил, что СБ ООН потерял время Фото: Пресс-служба Соведа Федерации новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Совет Безопасности (СБ) ООН должен был принять российскую резолюцию, призывающую к прекращению огня в зоне конфликта Израиля и Палестины. Это помогло бы избежать удара по больнице в секторе Газе, где, по официальным данным Минздрава, погиб 471 человек. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. «РФ сожалеет, что СБ ООН потерял время, не приняв резолюцию России по Газе в понедельник — погибли еще люди», — заявил Небензя. Трансляция его выступления идет на официальном сайте ООН. Ранее СБ ООН не принял документ по обострению палестино-израильского конфликта. Василий Небензя сообщил, что голосование в Совбезе ООН по российскому проекту резолюции показало, кто на самом деле выступает за перемирие, передает «Национальная служба новостей».

Совет Безопасности (СБ) ООН должен был принять российскую резолюцию, призывающую к прекращению огня в зоне конфликта Израиля и Палестины. Это помогло бы избежать удара по больнице в секторе Газе, где, по официальным данным Минздрава, погиб 471 человек. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. «РФ сожалеет, что СБ ООН потерял время, не приняв резолюцию России по Газе в понедельник — погибли еще люди», — заявил Небензя. Трансляция его выступления идет на официальном сайте ООН. Ранее СБ ООН не принял документ по обострению палестино-израильского конфликта. Василий Небензя сообщил, что голосование в Совбезе ООН по российскому проекту резолюции показало, кто на самом деле выступает за перемирие, передает «Национальная служба новостей».