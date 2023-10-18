Небензя объяснил, как можно было избежать удара по больнице в Газе

Совет Безопасности (СБ) ООН должен был принять российскую резолюцию, призывающую к прекращению огня в зоне конфликта Израиля и Палестины. Это помогло бы избежать удара по больнице в секторе Газе, где, по официальным данным Минздрава, погиб 471 человек. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«РФ сожалеет, что СБ ООН потерял время, не приняв резолюцию России по Газе в понедельник — погибли еще люди», — заявил Небензя. Трансляция его выступления идет на официальном сайте ООН.
Ранее СБ ООН не принял документ по обострению палестино-израильского конфликта. Василий Небензя сообщил, что голосование в Совбезе ООН по российскому проекту резолюции показало, кто на самом деле выступает за перемирие, передает «Национальная служба новостей».
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