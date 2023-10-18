Байден: Пентагон может доказать непричастность Израиля к удару по больнице Газы

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден сообщил, что много людей не верит в непричастность Израиля в ударе по больнице в секторе Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль не имеет отношения к ракетному удару по больнице в секторе Газа, где погибли больше 800 человек. Данную информацию ему представило минобороны США.

«Данные, которое мне предоставило мое министерство обороны», — ответил Байден на вопрос журналиста о том, почему глава США уверен в непричастность Израиля в ударе. Его слова приводит издание BBC.

Байден отметил, что атаку по больнице совершила другая группировка. По его словам, множество людей не верит в непричастность Израиля, поэтому странам предстоит еще многое преодолеть.

Ранее сообщалось, что Джо Байден прилетел в Израиль. Своим визитом лидер США хочет показать приверженность Израилю и не дать обостриться ситуации на Ближнем Востоке. Израиль обратился к американским властям с просьбой оказать помощь на десять миллиардов долларов, передает «Ридус».

Удар по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен вечером 17 октября. Многие пациенты находились в этот момент на улице в очереди. Число погибших достигло более 800 человек, передает «Национальная служба новостей». Ведущий военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сообщил, что есть доказательства попадания по больнице американской «безмозглой» бомбы GBU-31, передает MK.RU.

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Президент США Джо Байден заявил, что Израиль не имеет отношения к ракетному удару по больнице в секторе Газа, где погибли больше 800 человек. Данную информацию ему представило минобороны США. «Данные, которое мне предоставило мое министерство обороны», — ответил Байден на вопрос журналиста о том, почему глава США уверен в непричастность Израиля в ударе. Его слова приводит издание BBC. Байден отметил, что атаку по больнице совершила другая группировка. По его словам, множество людей не верит в непричастность Израиля, поэтому странам предстоит еще многое преодолеть. Ранее сообщалось, что Джо Байден прилетел в Израиль. Своим визитом лидер США хочет показать приверженность Израилю и не дать обостриться ситуации на Ближнем Востоке. Израиль обратился к американским властям с просьбой оказать помощь на десять миллиардов долларов, передает «Ридус». Удар по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен вечером 17 октября. Многие пациенты находились в этот момент на улице в очереди. Число погибших достигло более 800 человек, передает «Национальная служба новостей». Ведущий военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сообщил, что есть доказательства попадания по больнице американской «безмозглой» бомбы GBU-31, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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