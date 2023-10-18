Байден: Пентагон может доказать непричастность Израиля к удару по больнице Газы

18 октября 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Джо Байден сообщил, что много людей не верит в непричастность Израиля в ударе по больнице в секторе Газа Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент США Джо Байден заявил, что Израиль не имеет отношения к ракетному удару по больнице в секторе Газа, где погибли больше 800 человек. Данную информацию ему представило минобороны США. «Данные, которое мне предоставило мое министерство обороны», — ответил Байден на вопрос журналиста о том, почему глава США уверен в непричастность Израиля в ударе. Его слова приводит издание BBC . Байден отметил, что атаку по больнице совершила другая группировка. По его словам, множество людей не верит в непричастность Израиля, поэтому странам предстоит еще многое преодолеть. Ранее сообщалось, что Джо Байден прилетел в Израиль. Своим визитом лидер США хочет показать приверженность Израилю и не дать обостриться ситуации на Ближнем Востоке. Израиль обратился к американским властям с просьбой оказать помощь на десять миллиардов долларов, передает «Ридус». Удар по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен вечером 17 октября. Многие пациенты находились в этот момент на улице в очереди. Число погибших достигло более 800 человек, передает «Национальная служба новостей». Ведущий военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сообщил, что есть доказательства попадания по больнице американской «безмозглой» бомбы GBU-31, передает MK.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль не имеет отношения к ракетному удару по больнице в секторе Газа, где погибли больше 800 человек. Данную информацию ему представило минобороны США. «Данные, которое мне предоставило мое министерство обороны», — ответил Байден на вопрос журналиста о том, почему глава США уверен в непричастность Израиля в ударе. Его слова приводит издание BBC. Байден отметил, что атаку по больнице совершила другая группировка. По его словам, множество людей не верит в непричастность Израиля, поэтому странам предстоит еще многое преодолеть. Ранее сообщалось, что Джо Байден прилетел в Израиль. Своим визитом лидер США хочет показать приверженность Израилю и не дать обостриться ситуации на Ближнем Востоке. Израиль обратился к американским властям с просьбой оказать помощь на десять миллиардов долларов, передает «Ридус». Удар по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен вечером 17 октября. Многие пациенты находились в этот момент на улице в очереди. Число погибших достигло более 800 человек, передает «Национальная служба новостей». Ведущий военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сообщил, что есть доказательства попадания по больнице американской «безмозглой» бомбы GBU-31, передает MK.RU.