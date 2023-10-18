На оживленной магистрали Челябинска движение ограничат до конца октября

Движение ограничат по Копейскому шоссе на пересечении с улицей Псковской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска по Копейскому шоссе на пересечении с улицей Псковской с 20:00 20 октября до 20:00 29 октября с ограничат движение транспорта. Дорога будет закрыта из-за капитального ремонта теплотрассы, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Будет ограничено движение транспорта по Копейскому шоссе на пересечении с улицей Псковской при выполнении работ открытым способом на проезжей части в три этапа. На первом этапе — в западном направлении по двум полосам с 20 ч. 20.10.2023 до 20 ч. 21.10.2023, на втором этапе — в восточном направлении по двум полосам с 20 ч. 21.10.2023 до 20 ч. 22.10.2023, на третьем этапе — в восточном направлении по крайней правой полосе с 20 ч. 22.10.2023 до 20 ч. 29.10.2023», — сообщили в пресс-службе.

Работы по капитальному ремонту участка теплотрассы от ТК 18а-6 до ТК 18а-8 по Копейскому шоссе, 2а в Ленинском районе города Челябинска будет проводить компания ООО «Монтажник». Водителей в это время просят сохранять бдительность и заранее планировать свой маршрут.