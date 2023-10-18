18 октября 2023

На оживленной магистрали Челябинска движение ограничат до конца октября

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской транспорт. Челябинск, транспорт, разметка, проспект ленина, дорожное движение
Движение ограничат по Копейскому шоссе на пересечении с улицей Псковской Фото:

В Ленинском районе Челябинска по Копейскому шоссе на пересечении с улицей Псковской с 20:00 20 октября до 20:00 29 октября с ограничат движение транспорта. Дорога будет закрыта из-за капитального ремонта теплотрассы, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Будет ограничено движение транспорта по Копейскому шоссе на пересечении с улицей Псковской при выполнении работ открытым способом на проезжей части в три этапа. На первом этапе — в западном направлении по двум полосам с 20 ч. 20.10.2023 до 20 ч. 21.10.2023, на втором этапе — в восточном направлении по двум полосам с 20 ч. 21.10.2023 до 20 ч. 22.10.2023, на третьем этапе — в восточном направлении по крайней правой полосе с 20 ч. 22.10.2023 до 20 ч. 29.10.2023», — сообщили в пресс-службе.

Работы по капитальному ремонту участка теплотрассы от ТК 18а-6 до ТК 18а-8 по Копейскому шоссе, 2а в Ленинском районе города Челябинска будет проводить компания ООО «Монтажник». Водителей в это время просят сохранять бдительность и заранее планировать свой маршрут.

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В Ленинском районе Челябинска по Копейскому шоссе на пересечении с улицей Псковской с 20:00 20 октября до 20:00 29 октября с ограничат движение транспорта. Дорога будет закрыта из-за капитального ремонта теплотрассы, сообщили в пресс-службе мэрии. «Будет ограничено движение транспорта по Копейскому шоссе на пересечении с улицей Псковской при выполнении работ открытым способом на проезжей части в три этапа. На первом этапе — в западном направлении по двум полосам с 20 ч. 20.10.2023 до 20 ч. 21.10.2023, на втором этапе — в восточном направлении по двум полосам с 20 ч. 21.10.2023 до 20 ч. 22.10.2023, на третьем этапе — в восточном направлении по крайней правой полосе с 20 ч. 22.10.2023 до 20 ч. 29.10.2023», — сообщили в пресс-службе. Работы по капитальному ремонту участка теплотрассы от ТК 18а-6 до ТК 18а-8 по Копейскому шоссе, 2а в Ленинском районе города Челябинска будет проводить компания ООО «Монтажник». Водителей в это время просят сохранять бдительность и заранее планировать свой маршрут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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