Суд арестовал экс-поставщика шапок-ушанок для Минобороны и МВД

20 октября 2023 в 05:38 Размер текста - 17 +

Суд заочно арестовал поставщика форменной одежды для силовых ведомств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тверской районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца Михаила Педана, который являлся руководителем и учредителем компании, поставлявшей форму силовым ведомствам — МВД, ФСО, Минобороны и ФСИН. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а также в ограничении конкуренции, сообщает РБК. «Суд принял решение о заочном двухмесячном аресте Михаила Педана, являвшегося руководителем и учредителем компании, поставлявшей форменную одежду силовым ведомствам. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и в ограничении конкуренции. Максимальное наказание по этим статьям составляет до десяти и до трех лет лишения свободы», — пишет издание. Судья Алексей Криворучко сообщил, что обвинения бизнесмену были выдвинуты в марте 2023 года. В тот же момент он был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. Следователь по делу рассказал, что Педан находится в одной из стран Евросоюза, а преступление было совершено в 2017 году. Адвокат Михаила Педана Александр Щерба заявил в суде, что предоставленные доказательства не содержат сведений, которые можно было бы соотнести с преступлениями, вменяемыми его клиенту. «Ни один из признаков мошенничества не раскрывается при представленных доказательствах», — отметил он.

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца Михаила Педана, который являлся руководителем и учредителем компании, поставлявшей форму силовым ведомствам — МВД, ФСО, Минобороны и ФСИН. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а также в ограничении конкуренции, сообщает РБК. «Суд принял решение о заочном двухмесячном аресте Михаила Педана, являвшегося руководителем и учредителем компании, поставлявшей форменную одежду силовым ведомствам. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и в ограничении конкуренции. Максимальное наказание по этим статьям составляет до десяти и до трех лет лишения свободы», — пишет издание. Судья Алексей Криворучко сообщил, что обвинения бизнесмену были выдвинуты в марте 2023 года. В тот же момент он был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. Следователь по делу рассказал, что Педан находится в одной из стран Евросоюза, а преступление было совершено в 2017 году. Адвокат Михаила Педана Александр Щерба заявил в суде, что предоставленные доказательства не содержат сведений, которые можно было бы соотнести с преступлениями, вменяемыми его клиенту. «Ни один из признаков мошенничества не раскрывается при представленных доказательствах», — отметил он.