Техника и мебель были переданы в военкомат Ясиноватой по инициативе Текслера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал технику и мебель военкомату Ясиноватой (ДНР). Военнослужащие получили партию и поблагодарили главу региона, сообщили 20 октября URA.RU в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.

«Министерство общественной безопасности по инициативе Текслера закупило и передало необходимое имущество в подшефный город региона — Ясиноватую. В партии компьютерная техника, многофункциональные офисные устройства, офисная мебель и прочее», — уточнили в пресс-службе.

Груз уже доставлен в Ясиноватую. Из военкомата прислали видео, на котором поблагодарили за переданное имущество Текслера и жителей области.

«Военный комиссариат Ясиноватой благодарит правительство Челябинской области и губернатора за оказанную помощь. Победа будет за нами!» — заявили военнослужащие.