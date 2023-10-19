19 октября 2023

Челябинский губернатор Текслер помог наладить работу военкомата в ДНР. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские пресс-подходы на совещании перед Госсоветом. Москва, текслер алексей
Техника и мебель были переданы в военкомат Ясиноватой по инициативе Текслера Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал технику и мебель военкомату Ясиноватой (ДНР). Военнослужащие получили партию и поблагодарили главу региона, сообщили 20 октября URA.RU в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.

«Министерство общественной безопасности по инициативе Текслера закупило и передало необходимое имущество в подшефный город региона — Ясиноватую. В партии компьютерная техника, многофункциональные офисные устройства, офисная мебель и прочее», — уточнили в пресс-службе.

Груз уже доставлен в Ясиноватую. Из военкомата прислали видео, на котором поблагодарили за переданное имущество Текслера и жителей области.

«Военный комиссариат Ясиноватой благодарит правительство Челябинской области и губернатора за оказанную помощь. Победа будет за нами!» — заявили военнослужащие.

Партия с техникой и мебелью для военкомата уже прибыла в Ясиноватую
Партия с техникой и мебелью для военкомата уже прибыла в Ясиноватую
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал технику и мебель военкомату Ясиноватой (ДНР). Военнослужащие получили партию и поблагодарили главу региона, сообщили 20 октября URA.RU в пресс-службе министерства общественной безопасности региона. «Министерство общественной безопасности по инициативе Текслера закупило и передало необходимое имущество в подшефный город региона — Ясиноватую. В партии компьютерная техника, многофункциональные офисные устройства, офисная мебель и прочее», — уточнили в пресс-службе. Груз уже доставлен в Ясиноватую. Из военкомата прислали видео, на котором поблагодарили за переданное имущество Текслера и жителей области. «Военный комиссариат Ясиноватой благодарит правительство Челябинской области и губернатора за оказанную помощь. Победа будет за нами!» — заявили военнослужащие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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