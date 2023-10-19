19 октября 2023

В Свердловской области часть города осталась без отопления и горячей воды

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Тепла в доме лишились жители Красногорского района и Ленинского поселка в Каменске-Уральском Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) жители 30 многоквартирных домов в старой части Красногорского района и Ленинском поселке рано утром остались без отопления. Позднее у некоторых пропала и горячая вода, сообщает на официальном сайте управляющая компания «КУДЕЗ».

«В старой части Красногорского района в шесть часов утра теплоснабжение было остановлено в 24 многоквартирных домах […] Причина — устранение повреждения в районе дома №16 по улице Стахановской. Пока о сроках их окончания КУДЕЗ в известность не поставили», — говорится на сайте УК.

Затем в половине девятого утра отопление пропало в нескольких домах по улицам Ленинградская, Лермонтова, Спиридонова. Там причиной неполадок стало повреждение в районе дома № 25 по Ленинградской. Жителям этих домов обещают вернуть отопление после трех часов дня.

Вскоре в части домов в Красногорском районе пропала еще и горячая вода. «Отключение ресурса ориентировочно продлится до семнадцати часов», — отметили в КУДЕЗ.

В последние дни температура воздуха в Свердловской области держится на уровне 4-10 градусов тепла. В некоторых районах уже выпадал снег.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) жители 30 многоквартирных домов в старой части Красногорского района и Ленинском поселке рано утром остались без отопления. Позднее у некоторых пропала и горячая вода, сообщает на официальном сайте управляющая компания «КУДЕЗ». «В старой части Красногорского района в шесть часов утра теплоснабжение было остановлено в 24 многоквартирных домах […] Причина — устранение повреждения в районе дома №16 по улице Стахановской. Пока о сроках их окончания КУДЕЗ в известность не поставили», — говорится на сайте УК. Затем в половине девятого утра отопление пропало в нескольких домах по улицам Ленинградская, Лермонтова, Спиридонова. Там причиной неполадок стало повреждение в районе дома № 25 по Ленинградской. Жителям этих домов обещают вернуть отопление после трех часов дня. Вскоре в части домов в Красногорском районе пропала еще и горячая вода. «Отключение ресурса ориентировочно продлится до семнадцати часов», — отметили в КУДЕЗ. В последние дни температура воздуха в Свердловской области держится на уровне 4-10 градусов тепла. В некоторых районах уже выпадал снег.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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