19 октября 2023

В трех районах Челябинска изменится цвет водопроводной воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Цвет водопроводной воды в трех районах города изменится из-за проведения ремонтных работ Фото:

В Челябинске с 20 по 25 октября в Калининском, Курчатовском и Центральном районах из-за ремонтных работ, связанных с работой станции ультрафиолетового обеззараживания, изменится цвет воды в кранах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«В связи с очередным этапом ремонтных работ на очистных сооружениях водоснабжения и строительством станции ультрафиолетового обеззараживания в домах челябинцев может меняться цвет воды. Так, с 20 по 23 октября работы пройдут на водоводе, питающем Калининский, Курчатовский и Центральный районы. В период с 20 по 25 октября вода в домах на территории этих районов может измениться по цвету из-за увеличенной скорости потока в трубопроводе», — сообщили в пресс-службе.

Водопроводная вода в домах челябинцев будет оставаться мутной в течении 1-2 суток после переключения. МУП «ПОВВ» приносит свои извинения за доставленные неудобства и рекомендует по всем вопросам обращаться в контактный центр.

Строящаяся станция обеззараживания воды позволит проводить обработку воды для улучшения микробиологических показателей воды. В результате появится возможность уменьшить количество хлора в водопроводной воде, улучшатся органолептические свойства.

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В Челябинске с 20 по 25 октября в Калининском, Курчатовском и Центральном районах из-за ремонтных работ, связанных с работой станции ультрафиолетового обеззараживания, изменится цвет воды в кранах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «В связи с очередным этапом ремонтных работ на очистных сооружениях водоснабжения и строительством станции ультрафиолетового обеззараживания в домах челябинцев может меняться цвет воды. Так, с 20 по 23 октября работы пройдут на водоводе, питающем Калининский, Курчатовский и Центральный районы. В период с 20 по 25 октября вода в домах на территории этих районов может измениться по цвету из-за увеличенной скорости потока в трубопроводе», — сообщили в пресс-службе. Водопроводная вода в домах челябинцев будет оставаться мутной в течении 1-2 суток после переключения. МУП «ПОВВ» приносит свои извинения за доставленные неудобства и рекомендует по всем вопросам обращаться в контактный центр. Строящаяся станция обеззараживания воды позволит проводить обработку воды для улучшения микробиологических показателей воды. В результате появится возможность уменьшить количество хлора в водопроводной воде, улучшатся органолептические свойства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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