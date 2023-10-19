В трех районах Челябинска изменится цвет водопроводной воды

20 октября 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Цвет водопроводной воды в трех районах города изменится из-за проведения ремонтных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 20 по 25 октября в Калининском, Курчатовском и Центральном районах из-за ремонтных работ, связанных с работой станции ультрафиолетового обеззараживания, изменится цвет воды в кранах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «В связи с очередным этапом ремонтных работ на очистных сооружениях водоснабжения и строительством станции ультрафиолетового обеззараживания в домах челябинцев может меняться цвет воды. Так, с 20 по 23 октября работы пройдут на водоводе, питающем Калининский, Курчатовский и Центральный районы. В период с 20 по 25 октября вода в домах на территории этих районов может измениться по цвету из-за увеличенной скорости потока в трубопроводе», — сообщили в пресс-службе. Водопроводная вода в домах челябинцев будет оставаться мутной в течении 1-2 суток после переключения. МУП «ПОВВ» приносит свои извинения за доставленные неудобства и рекомендует по всем вопросам обращаться в контактный центр. Строящаяся станция обеззараживания воды позволит проводить обработку воды для улучшения микробиологических показателей воды. В результате появится возможность уменьшить количество хлора в водопроводной воде, улучшатся органолептические свойства.

В Челябинске с 20 по 25 октября в Калининском, Курчатовском и Центральном районах из-за ремонтных работ, связанных с работой станции ультрафиолетового обеззараживания, изменится цвет воды в кранах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «В связи с очередным этапом ремонтных работ на очистных сооружениях водоснабжения и строительством станции ультрафиолетового обеззараживания в домах челябинцев может меняться цвет воды. Так, с 20 по 23 октября работы пройдут на водоводе, питающем Калининский, Курчатовский и Центральный районы. В период с 20 по 25 октября вода в домах на территории этих районов может измениться по цвету из-за увеличенной скорости потока в трубопроводе», — сообщили в пресс-службе. Водопроводная вода в домах челябинцев будет оставаться мутной в течении 1-2 суток после переключения. МУП «ПОВВ» приносит свои извинения за доставленные неудобства и рекомендует по всем вопросам обращаться в контактный центр. Строящаяся станция обеззараживания воды позволит проводить обработку воды для улучшения микробиологических показателей воды. В результате появится возможность уменьшить количество хлора в водопроводной воде, улучшатся органолептические свойства.