Губернатор Текслер наградил главного врача Челябинской области

23 октября 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Давида Альтмана губернатор Алексей Текслер удостоил знака отличия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер удостоил врача Областной клинической больницы Давида Альтмана знака «За благое дело». Постановление об этом размещено на портале официального опубликования правовых актов. «Наградить знаком отличия „За благое дело“ Альтмана Давида Шуровича — главного врача Челябинской областной клинической больницы. Постановление подлежит опубликованию», — указал в документе Текслер. В постановлении говорится, что поводом для награждения стала активная социальная позиция. Также заслугой Альтмана является поддержка сохранения и развития здравоохранения региона. Текслер издал несколько постановлений о наградах медиков. В той же больнице три врача Михаил Рахманов, Болат Сарсенбаев и Оксана Соловьева получили медали «За заслуги перед Челябинской областью» третьей степени, также три медика Леонид Полляк, Александр Пухов, Игорь Рышков — второй степени. Еще трем человекам, Максиму Дружинину, Михаилу Нуждину и Анжелике Романовой, присвоили звание залуженных работников здравоохранения региона. Почетными наставниками в больнице назвали Татьяну Дорофееву, Ольгу Несмеянову и Маужиду Хабитуллину.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер удостоил врача Областной клинической больницы Давида Альтмана знака «За благое дело». Постановление об этом размещено на портале официального опубликования правовых актов. «Наградить знаком отличия „За благое дело“ Альтмана Давида Шуровича — главного врача Челябинской областной клинической больницы. Постановление подлежит опубликованию», — указал в документе Текслер. В постановлении говорится, что поводом для награждения стала активная социальная позиция. Также заслугой Альтмана является поддержка сохранения и развития здравоохранения региона. Текслер издал несколько постановлений о наградах медиков. В той же больнице три врача Михаил Рахманов, Болат Сарсенбаев и Оксана Соловьева получили медали «За заслуги перед Челябинской областью» третьей степени, также три медика Леонид Полляк, Александр Пухов, Игорь Рышков — второй степени. Еще трем человекам, Максиму Дружинину, Михаилу Нуждину и Анжелике Романовой, присвоили звание залуженных работников здравоохранения региона. Почетными наставниками в больнице назвали Татьяну Дорофееву, Ольгу Несмеянову и Маужиду Хабитуллину.