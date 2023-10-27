В Челябинске быстрей других выросли зарплаты художников и электриков

В Челябинске заметно выросли зарплаты художников, рабочих и линейного персонала Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске в третьем квартале быстрее других росли зарплаты художников и электриков. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», в сентябре прирост предлагаемых художникам зарплат составил 66% год к году.

«Прирост средней предлагаемой заработной платы художников в Челябинске составил осенью 66% год к году. Среднее зарплатное предложение творческим специалистам достигло 60,9 тысячи рублей», — отметили URA.RU в «Авито Работа».

Темпы роста зарплаты электриков также высокие — 64% (зарплата достигла 69,9%). Бармены стали также лучше зарабатывать (прирост 59% при среднем доходе 37,9 тысячи). Такой же показатель прироста у программистов (зарплата 84,4 тысячи), формовщиков (61 тысяча). В десятке оказались также машинисты (85,3 тысячи рублей), сантехники (59,5 тысячи), фрезеровщики (93,8 тысячи), врачи (88,5 тысячи) и водители трактора (50,9 тысячи с темпами прироста 44%). В среднем, по данным сервиса, уровень зарплат возрос на 25%, обеспечив средний уровень в 52,4 тысячи рублей.

Директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков сказал, что рост наблюдается на фоне увеличения количества вакансий. В третьем квартале в сфере искусства их стало больше в 1,6 раза. Причем на строителей спрос возрос в 1,8 раза. Руководитель направления по подбору персонала консалтинговой группы «Аналитик-Центр» Александра Подрезова заметила URA.RU, что существенный рост продемонстрировали отрасли оборонно-промышленного комплекса. Заметно чаще стали требоваться инженеры, станочники, линейный персонал. Увеличенный объем работы подстегнул рост зарплатного предложения. На заводах доходы рабочих увеличились от 60 — 80 до 100 — 150 тысяч рублей, расширился соцпакет.

«Кадровый дефицит испытывает большинство сегментов. Зарплаты растут. В то же время нельзя сказать, что в борьбе за кадры работодатели сделали ставку на рост доходов сотрудников. Во многих компаниях они проиндексированы на размер инфляции и не более», — сообщила URA.RU Подрезова.