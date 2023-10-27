Пермский санаторий, вошедший в топ-10 России, нелегально содержит зоопарк

27 октября 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

На территории санатория живут олень, козы и кролики Фото: Алиса Курганская © URA.RU Пермский курорт «Ключи» обвинили в нарушении законодательства в области обращения с животными. На территории санатория находятся олень, козы и кролики, но лицензии на осуществление зрелищно-развлекательной деятельности, которая позволяет содержать мини-зоопарк, нет. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «При мониторинге сети интернет Управлением установлено, что 8 июля 2023 года на сайте онлайн карт „Yandex“ размещены фотографии с территории организации: одного пятнистого оленя, одной козы и двух кроликов, а также на официальном сайте ЗАО „Курорт Ключи“ отмечен „Зоопарк“ на общей схеме территории. В соответствии с Реестром лицензий Россельхознадзора, у юридического лица отсутствует лицензия на осуществление зрелищно-развлекательной деятельности», — сказано в сообщении ведомства. Уточняется, что руководство курорта не обращалось на Кунгурскую станцию по борьбе с болезнями животных, чтобы провести профилактику. А также нет ветеринарных документов на корма для животных. Управление направило в адрес санатория предостережение, что нахождение животных на территории недопустимо. Ранее URA.RU рассказало, что пермский курорт «Ключи» вошел в десятку лучших санаториев России по мнению Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Здравницы оценивали по итогам работы в 2022 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский курорт «Ключи» обвинили в нарушении законодательства в области обращения с животными. На территории санатория находятся олень, козы и кролики, но лицензии на осуществление зрелищно-развлекательной деятельности, которая позволяет содержать мини-зоопарк, нет. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «При мониторинге сети интернет Управлением установлено, что 8 июля 2023 года на сайте онлайн карт „Yandex“ размещены фотографии с территории организации: одного пятнистого оленя, одной козы и двух кроликов, а также на официальном сайте ЗАО „Курорт Ключи“ отмечен „Зоопарк“ на общей схеме территории. В соответствии с Реестром лицензий Россельхознадзора, у юридического лица отсутствует лицензия на осуществление зрелищно-развлекательной деятельности», — сказано в сообщении ведомства. Уточняется, что руководство курорта не обращалось на Кунгурскую станцию по борьбе с болезнями животных, чтобы провести профилактику. А также нет ветеринарных документов на корма для животных. Управление направило в адрес санатория предостережение, что нахождение животных на территории недопустимо. Ранее URA.RU рассказало, что пермский курорт «Ключи» вошел в десятку лучших санаториев России по мнению Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Здравницы оценивали по итогам работы в 2022 году.