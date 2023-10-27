27 октября 2023

Банки обрушили ставки потребкредитов в ХМАО

За год банки снизили ставки потребительских кредитов в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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За год банки снизили ставки потребкредитов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе банки снизили ставки потребительских кредитов. За год они упали более чем на 10%. Об этом URA.RU сообщили источники в банковской сфере региона.

«Если примерно год назад клиенты могли брать потребкредиты под 24 или даже под 26 процентов на любые расходы. То сейчас в среднем на общих основаниях ставки держатся на уровне 10-15%. И не секрет, что у банков остаются индивидуальные предложения под более низкий процент», — рассказывает источник, знакомый с ситуацией.

Особенно активно новые кредиты банки стали предлагать клиентам, которые недавно погасили прошлые займы. «И хотя в некотором роде сейчас стало проще получить деньги под меньший процент, не стоит забывать о дополнительных условиях. Например, то же самое страхование на время займа зачастую необязательно, но может влиять на итоговую ставку», — рассказывает другой источник агентства.

Изменения по потребительским кредитам в течение года происходили с учетом колебаний ключевой ставки ЦБ и финансовой ситуации в целом, сообщили URA.RU представители Сбера. А пониженные условия кредитования чаще всего распространяются на зарплатных и пенсионных клиентов, а также на крупные суммы займов.

Сами банки прогнозируют к концу года охлаждение интереса клиентов к наличным кредитам. «Такая ситуация активизирует конкуренцию среди банков, которые будут привлекать заемщиков ценовыми условиями продуктов. Снижение кредитования в банках в конце года отразится и на общем объеме товарооборота, что, в свою очередь, повлияет на замедление инфляционных процессов», — сообщили URA.RU в ВТБ.

Ранее URA.RU рассказывало, что Центробанк поднял ключевую ставку до 15% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что снижение ставки в РФ возможно только в случае перехода экономики к устойчивому снижению инфляции.

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В Ханты-Мансийском автономном округе банки снизили ставки потребительских кредитов. За год они упали более чем на 10%. Об этом URA.RU сообщили источники в банковской сфере региона. «Если примерно год назад клиенты могли брать потребкредиты под 24 или даже под 26 процентов на любые расходы. То сейчас в среднем на общих основаниях ставки держатся на уровне 10-15%. И не секрет, что у банков остаются индивидуальные предложения под более низкий процент», — рассказывает источник, знакомый с ситуацией. Особенно активно новые кредиты банки стали предлагать клиентам, которые недавно погасили прошлые займы. «И хотя в некотором роде сейчас стало проще получить деньги под меньший процент, не стоит забывать о дополнительных условиях. Например, то же самое страхование на время займа зачастую необязательно, но может влиять на итоговую ставку», — рассказывает другой источник агентства. Изменения по потребительским кредитам в течение года происходили с учетом колебаний ключевой ставки ЦБ и финансовой ситуации в целом, сообщили URA.RU представители Сбера. А пониженные условия кредитования чаще всего распространяются на зарплатных и пенсионных клиентов, а также на крупные суммы займов. Сами банки прогнозируют к концу года охлаждение интереса клиентов к наличным кредитам. «Такая ситуация активизирует конкуренцию среди банков, которые будут привлекать заемщиков ценовыми условиями продуктов. Снижение кредитования в банках в конце года отразится и на общем объеме товарооборота, что, в свою очередь, повлияет на замедление инфляционных процессов», — сообщили URA.RU в ВТБ. Ранее URA.RU рассказывало, что Центробанк поднял ключевую ставку до 15% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что снижение ставки в РФ возможно только в случае перехода экономики к устойчивому снижению инфляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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