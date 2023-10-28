Россия сделала жесткое предупреждение после наземной операции Израиля в Газе

Израиль 28 октября начал наземную военную операцию в секторе Газа. В ответ в МИД РФ предостерегли тех, кто хочет спровоцировать большую войну на Ближнем Востоке.
«Палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации. 28 октября Израиль приступил к проведению наземной военной операции в секторе Газа», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Россия предостерегает от авантюрных решений тех, кто испытывает искушение разжечь очередную большую войну на Ближнем Востоке.
В МИД отметили, что РФ задействована в решении конфликта в качестве посредника. Власти страны поддерживают контакты со всеми заинтересованными сторонами.
Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что на стороне Израиля участвовали 5000 военных США во время расширения наземных операций в секторе Газа. При этом в ХАМАС заявили, что израильское наступление провалилось, армия понесла большие потери.
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