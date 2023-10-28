Адвокат объяснил, когда у пьяного водителя не будут забирать машину

Адвокат Радько: машину пьяного водителя можно передать трезвому знакомому

28 октября 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

Сотрудники ДПС не будут забирать машину трезвого водителя только в одном случае, рассказал Сергей Радько Фото: Илья Московец © URA.RU Машина, которой управлял пьяный водитель, не будет эвакуирована на спецстоянку, если в автомобиле на момент задержания находился трезвый пассажир с правами. Об этом рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, отметив, что пассажир должен быть вписан в полис ОСАГО, иметь права категории B. После выявления у водителя признаков опьянения такой пассажир может пересесть на водительское кресло. «В случае, если рядом с отстраненным водителем находится лицо, которое имеет право управления, ему могут передать автомобиль. Или если такой водитель сумеет оказаться на месте нахождения машины раньше эвакуатора, который вызовут инспекторы. Во всех других случаях автомобиль должны задержать», — заявил Сергей Радько в разговоре с « Газетой.Ru» . Пьяный водитель может вызвать своего товарища с правами, который вписан в полис ОСАГО. Если тот приедет до приезда эвакуатора, то, по словам Радько, машину не заберут на спецстоянку.

Машина, которой управлял пьяный водитель, не будет эвакуирована на спецстоянку, если в автомобиле на момент задержания находился трезвый пассажир с правами. Об этом рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, отметив, что пассажир должен быть вписан в полис ОСАГО, иметь права категории B. После выявления у водителя признаков опьянения такой пассажир может пересесть на водительское кресло. «В случае, если рядом с отстраненным водителем находится лицо, которое имеет право управления, ему могут передать автомобиль. Или если такой водитель сумеет оказаться на месте нахождения машины раньше эвакуатора, который вызовут инспекторы. Во всех других случаях автомобиль должны задержать», — заявил Сергей Радько в разговоре с «Газетой.Ru». Пьяный водитель может вызвать своего товарища с правами, который вписан в полис ОСАГО. Если тот приедет до приезда эвакуатора, то, по словам Радько, машину не заберут на спецстоянку.