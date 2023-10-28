28 октября 2023

В Колумбии похитили родителей футболиста «Ливерпуля» Диаса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Футбольные болельщики в Москве, колумбийские болельщики, флаг колумбии
Родителей Диаса похитили прямо в их автомобиле Фото:

Родителей форварда футбольного клуба «Ливерпуль» Луиса Диаса похитили на родине футболиста в Колумбии. Об этом рассказала генеральная прокуратура страны.

«Генеральной прокуратуре стало известно о похищении родителей колумбийского игрока Луиса Диаса в районе Барранкас в Ла-Гуахире, после чего специализированная группа прокуроров, сотрудников службы технического следствия и следователей полицейской и военной объединенной группы по борьбе с похищениями принимают срочные меры по установлению местонахождения этих людей, установлению обстоятельств и поиску виновных», — приводят слова прокуратуры РИА Новости. Известно, что их увезли на их собственной машине.

26-летний Луис Фернандо Диас Маруланда перешел в «Ливерпуль» из «Порту» в январе прошлого года. За это время он провел за английский клуб 58 матчей во всех турнирах и забил 14 голов.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Родителей форварда футбольного клуба «Ливерпуль» Луиса Диаса похитили на родине футболиста в Колумбии. Об этом рассказала генеральная прокуратура страны. «Генеральной прокуратуре стало известно о похищении родителей колумбийского игрока Луиса Диаса в районе Барранкас в Ла-Гуахире, после чего специализированная группа прокуроров, сотрудников службы технического следствия и следователей полицейской и военной объединенной группы по борьбе с похищениями принимают срочные меры по установлению местонахождения этих людей, установлению обстоятельств и поиску виновных», — приводят слова прокуратуры РИА Новости. Известно, что их увезли на их собственной машине. 26-летний Луис Фернандо Диас Маруланда перешел в «Ливерпуль» из «Порту» в январе прошлого года. За это время он провел за английский клуб 58 матчей во всех турнирах и забил 14 голов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...