В Колумбии похитили родителей футболиста «Ливерпуля» Диаса

29 октября 2023 в 06:07 Размер текста - 17 +

Родителей Диаса похитили прямо в их автомобиле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Родителей форварда футбольного клуба «Ливерпуль» Луиса Диаса похитили на родине футболиста в Колумбии. Об этом рассказала генеральная прокуратура страны. «Генеральной прокуратуре стало известно о похищении родителей колумбийского игрока Луиса Диаса в районе Барранкас в Ла-Гуахире, после чего специализированная группа прокуроров, сотрудников службы технического следствия и следователей полицейской и военной объединенной группы по борьбе с похищениями принимают срочные меры по установлению местонахождения этих людей, установлению обстоятельств и поиску виновных», — приводят слова прокуратуры РИА Новости. Известно, что их увезли на их собственной машине. 26-летний Луис Фернандо Диас Маруланда перешел в «Ливерпуль» из «Порту» в январе прошлого года. За это время он провел за английский клуб 58 матчей во всех турнирах и забил 14 голов.

Родителей форварда футбольного клуба «Ливерпуль» Луиса Диаса похитили на родине футболиста в Колумбии. Об этом рассказала генеральная прокуратура страны. «Генеральной прокуратуре стало известно о похищении родителей колумбийского игрока Луиса Диаса в районе Барранкас в Ла-Гуахире, после чего специализированная группа прокуроров, сотрудников службы технического следствия и следователей полицейской и военной объединенной группы по борьбе с похищениями принимают срочные меры по установлению местонахождения этих людей, установлению обстоятельств и поиску виновных», — приводят слова прокуратуры РИА Новости. Известно, что их увезли на их собственной машине. 26-летний Луис Фернандо Диас Маруланда перешел в «Ливерпуль» из «Порту» в январе прошлого года. За это время он провел за английский клуб 58 матчей во всех турнирах и забил 14 голов.