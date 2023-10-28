В Колумбии похитили родителей футболиста «Ливерпуля» Диаса

Родителей форварда футбольного клуба «Ливерпуль» Луиса Диаса похитили на родине футболиста в Колумбии. Об этом рассказала генеральная прокуратура страны.
«Генеральной прокуратуре стало известно о похищении родителей колумбийского игрока Луиса Диаса в районе Барранкас в Ла-Гуахире, после чего специализированная группа прокуроров, сотрудников службы технического следствия и следователей полицейской и военной объединенной группы по борьбе с похищениями принимают срочные меры по установлению местонахождения этих людей, установлению обстоятельств и поиску виновных», — приводят слова прокуратуры РИА Новости. Известно, что их увезли на их собственной машине.
26-летний Луис Фернандо Диас Маруланда перешел в «Ливерпуль» из «Порту» в январе прошлого года. За это время он провел за английский клуб 58 матчей во всех турнирах и забил 14 голов.
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