Следственный комитет включился в скандал с потасовкой подростков в ТЦ Сургута

30 октября 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Следственный комитет проверит обстоятельства потасовки подростков в Сургуте Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU (фото из архива) Следственный комитет ХМАО проверит обстоятельства потасовки подростков, которая произошла в сургутском ТЦ «Сити Молл» во время празднования карнавала. Информация об этом опубликована на сайте окружного Следственного комитета. «В Сургуте организована процессуальная проверка по сообщению СМИ о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних. В ходе мониторинга социальных медиа выявлены сообщения, что во время костюмированного мероприятия, проходившего в торговом центре г. Сургута, группа подростков стала совершать противоправные действия в отношении несовершеннолетних участников мероприятия. Одной девушке неизвестный распылил в глаза антисептик, другим несовершеннолетним поступали угрозы», — говорится в сообщении.



Все обстоятельства инцидента будут установлены в ходе проверки. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечено в сообщении.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте подростки устроили потасовку в торговом центре «Сити Молл». Инцидент произошел во время праздничного карнавала.

Следственный комитет ХМАО проверит обстоятельства потасовки подростков, которая произошла в сургутском ТЦ «Сити Молл» во время празднования карнавала. Информация об этом опубликована на сайте окружного Следственного комитета. «В Сургуте организована процессуальная проверка по сообщению СМИ о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних. В ходе мониторинга социальных медиа выявлены сообщения, что во время костюмированного мероприятия, проходившего в торговом центре г. Сургута, группа подростков стала совершать противоправные действия в отношении несовершеннолетних участников мероприятия. Одной девушке неизвестный распылил в глаза антисептик, другим несовершеннолетним поступали угрозы», — говорится в сообщении. Все обстоятельства инцидента будут установлены в ходе проверки. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечено в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте подростки устроили потасовку в торговом центре «Сити Молл». Инцидент произошел во время праздничного карнавала.