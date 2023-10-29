29 октября 2023
28 октября 2023

Следственный комитет включился в скандал с потасовкой подростков в ТЦ Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный комитет проверит обстоятельства потасовки подростков в Сургуте Фото:

Следственный комитет ХМАО проверит обстоятельства потасовки подростков, которая произошла в сургутском ТЦ «Сити Молл» во время празднования карнавала. Информация об этом опубликована на сайте окружного Следственного комитета.

«В Сургуте организована процессуальная проверка по сообщению СМИ о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних. В ходе мониторинга социальных медиа выявлены сообщения, что во время костюмированного мероприятия, проходившего в торговом центре г. Сургута, группа подростков стала совершать противоправные действия в отношении несовершеннолетних участников мероприятия. Одной девушке неизвестный распылил в глаза антисептик, другим несовершеннолетним поступали угрозы», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства инцидента будут установлены в ходе проверки. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечено в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте подростки устроили потасовку в торговом центре «Сити Молл». Инцидент произошел во время праздничного карнавала.

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Следственный комитет ХМАО проверит обстоятельства потасовки подростков, которая произошла в сургутском ТЦ «Сити Молл» во время празднования карнавала. Информация об этом опубликована на сайте окружного Следственного комитета. «В Сургуте организована процессуальная проверка по сообщению СМИ о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних. В ходе мониторинга социальных медиа выявлены сообщения, что во время костюмированного мероприятия, проходившего в торговом центре г. Сургута, группа подростков стала совершать противоправные действия в отношении несовершеннолетних участников мероприятия. Одной девушке неизвестный распылил в глаза антисептик, другим несовершеннолетним поступали угрозы», — говорится в сообщении. Все обстоятельства инцидента будут установлены в ходе проверки. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечено в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте подростки устроили потасовку в торговом центре «Сити Молл». Инцидент произошел во время праздничного карнавала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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