Компания, строившая объекты Универсиады в Екатеринбурге, не досчиталась 85 млн

31 октября 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

Компания «ЛСР. Строительство — Урал» являлась подрядчиком «Синара — Девелопмент» — генподрядчика при строительстве объектов в Новокольцовском Фото: Илья Московец © URA.RU Компания «ЛСР. Строительство — Урал» подала три исковых заявления к «Синара — Девелопмент», выступавшей генподрядчиком при строительстве общежитий Универсиады в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. ЛСР, которая была подрядчиком, считает, что ей не доплатили в общей сложности 85 млн рублей. Соответствующие иски появились в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. «Объекты были введены в эксплуатацию в срок. Несмотря на это, АО „Синара-Девелопмент“ под надуманными предлогами отказалось исполнять свои обязательства по оплате. При этом оплату от государственного заказчика (ГКУ СО „УКС Свердловской области“) за работы, выполненные ООО „ЛСР. Строительство — Урал“, генподрядчик получил», — пояснили URA.RU в пресс-службе «Группы ЛСР». Урегулировать ситуацию в досудебном порядке не получилось. Исковые требования подрядчика составляют в общей сложности 85 млн рублей — один иск на 64,4 миллиона рублей, еще два иска поданы на 12 и 8,9 миллионов. В «Синара — Девелопмент», в свою очередь, считают, что это «ЛСР. Строительство — Урал» не выполнила обязательства, зафиксированные в контрактах. «В ходе предварительных судебных разбирательств АО „Синара-Девелопмент“ по делам поданы отзывы, согласно которым задолженность по контрактам не подтверждается. Компания готовит встречные иски к ООО „ЛСР. Строительство-Урал“ о взыскании задолженности, сформировавшейся из излишне оплаченных сумм по контрактам, неустойки за нарушение сроков выполнения работ, компенсации убытков, возникших в результате переделки (устранение недостатков) и доделывания работ иными подрядчиками», — рассказали агентству в пресс-службе. Рассмотрение дела назначено на ноябрь. Екатеринбург должен был принять в августе 2023 года Универсиаду — Всемирные студенческие игры. Это право город получил в июле 2019 года. Но в связи с тем, что Россия начала специальную военную операцию РФ на Украине в феврале 2022 года, международная федерация студенческого спорта (FISU) отменила Универсиаду и другие мероприятия под своей эгидой. Тем не менее в Екатеринбурге прошел Международный фестиваль университетского спорта, куда прилетели спортсмены из нескольких десятков стран. Для студенческих игр специально построили новые объекты инфраструктуры, в частности, общежития в Новокольцовском. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «ЛСР. Строительство — Урал» подала три исковых заявления к «Синара — Девелопмент», выступавшей генподрядчиком при строительстве общежитий Универсиады в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. ЛСР, которая была подрядчиком, считает, что ей не доплатили в общей сложности 85 млн рублей. Соответствующие иски появились в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. «Объекты были введены в эксплуатацию в срок. Несмотря на это, АО „Синара-Девелопмент“ под надуманными предлогами отказалось исполнять свои обязательства по оплате. При этом оплату от государственного заказчика (ГКУ СО „УКС Свердловской области“) за работы, выполненные ООО „ЛСР. Строительство — Урал“, генподрядчик получил», — пояснили URA.RU в пресс-службе «Группы ЛСР». Урегулировать ситуацию в досудебном порядке не получилось. Исковые требования подрядчика составляют в общей сложности 85 млн рублей — один иск на 64,4 миллиона рублей, еще два иска поданы на 12 и 8,9 миллионов. В «Синара — Девелопмент», в свою очередь, считают, что это «ЛСР. Строительство — Урал» не выполнила обязательства, зафиксированные в контрактах. «В ходе предварительных судебных разбирательств АО „Синара-Девелопмент“ по делам поданы отзывы, согласно которым задолженность по контрактам не подтверждается. Компания готовит встречные иски к ООО „ЛСР. Строительство-Урал“ о взыскании задолженности, сформировавшейся из излишне оплаченных сумм по контрактам, неустойки за нарушение сроков выполнения работ, компенсации убытков, возникших в результате переделки (устранение недостатков) и доделывания работ иными подрядчиками», — рассказали агентству в пресс-службе. Рассмотрение дела назначено на ноябрь. Екатеринбург должен был принять в августе 2023 года Универсиаду — Всемирные студенческие игры. Это право город получил в июле 2019 года. Но в связи с тем, что Россия начала специальную военную операцию РФ на Украине в феврале 2022 года, международная федерация студенческого спорта (FISU) отменила Универсиаду и другие мероприятия под своей эгидой. Тем не менее в Екатеринбурге прошел Международный фестиваль университетского спорта, куда прилетели спортсмены из нескольких десятков стран. Для студенческих игр специально построили новые объекты инфраструктуры, в частности, общежития в Новокольцовском.