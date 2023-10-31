31 октября 2023

Музей пермских древностей на «Ночь искусств» погрузит гостей в ледниковый период

© Служба новостей «URA.RU»
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Бесплатный день в Музее пермских древностей. Пермь, мамонт, селфи
Мамонтенок встретит участников акции «Ночь искусств» в Музее пермских древностей Фото:

Музей пермских древностей акцию «Ночь искусств» посвятит ледниковому периоду и всему холодному. Центральным мероприятие станет замораживающий квест, рассказывают организаторы.

«Мастер-классы, площадка для малышей, лекторий и концерт — и все это про лед, снег и древних жителей планеты. Замор-р-раживающий квест „Пять ледниковых периодов“: мерзли ли динозавры? А диметродоны? Знаете ли вы, что 700 млн лет назад Земля была похожа на огромный снежок? На эти и другие вопросы вы найдете ответы после прохождения нашего квеста!» — говорится на странице проекта «Ночь искусств в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

«Ночь искусств» по всей России пройдет традиционно 4 ноября. Как ранее рассказывало URA.RU, в этот день Пермский краеведческий музей из своей резиденции в доме Мешкова создаст мир Средиземья из вселенной Джона Р.Р. Толкина. Для Пермской художественной галереи это будет последним мероприятием в стенах Спасо-Преображенского собора. Галерея будет проводить экскурсии до половины четвертого ночи. В Перми также 4 ноября презентуют новый экскурсионный маршрут, посвященный аптекарском делу в городе.

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Музей пермских древностей акцию «Ночь искусств» посвятит ледниковому периоду и всему холодному. Центральным мероприятие станет замораживающий квест, рассказывают организаторы. «Мастер-классы, площадка для малышей, лекторий и концерт — и все это про лед, снег и древних жителей планеты. Замор-р-раживающий квест „Пять ледниковых периодов“: мерзли ли динозавры? А диметродоны? Знаете ли вы, что 700 млн лет назад Земля была похожа на огромный снежок? На эти и другие вопросы вы найдете ответы после прохождения нашего квеста!» — говорится на странице проекта «Ночь искусств в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Ночь искусств» по всей России пройдет традиционно 4 ноября. Как ранее рассказывало URA.RU, в этот день Пермский краеведческий музей из своей резиденции в доме Мешкова создаст мир Средиземья из вселенной Джона Р.Р. Толкина. Для Пермской художественной галереи это будет последним мероприятием в стенах Спасо-Преображенского собора. Галерея будет проводить экскурсии до половины четвертого ночи. В Перми также 4 ноября презентуют новый экскурсионный маршрут, посвященный аптекарском делу в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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