Глава уголовного розыска полиции Екатеринбурга ушел с должности

Начальник отдела уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу Рустам Мингазов перешел в областной наркоконтроль, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Мингазов проработал в должности почти год.
Теперь отдел уголовного розыска городской полиции с приставкой врио возглавляет подполковник Михаил Давыдов. Информация подтверждается данными на официальном сайте УМВД по Екатеринбургу. «Рустам Мингазов перевелся в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области», — поделился собеседник агентства.
Кроме этого, подполковник Евгений Трошин стал полноправным руководителем отдела полиции №5. До этого он год работал в статусе исполняющего обязанности. Официальный представитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых подтвердил корреспонденту информацию о кадровых перестановках в городском гарнизоне.
Ранее сообщалось, что подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в ГУ МВД по Свердловской области возглавил полковник Руслан Дауров. До этого он руководил полицией Каменска-Уральского.
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