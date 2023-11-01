Глава уголовного розыска полиции Екатеринбурга ушел с должности

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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, подполковник, полиция
Временным руководителем назначен подполковник Михаил Давыдов Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Начальник отдела уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу Рустам Мингазов перешел в областной наркоконтроль, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Мингазов проработал в должности почти год.

Теперь отдел уголовного розыска городской полиции с приставкой врио возглавляет подполковник Михаил Давыдов. Информация подтверждается данными на официальном сайте УМВД по Екатеринбургу. «Рустам Мингазов перевелся в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области», — поделился собеседник агентства.

Кроме этого, подполковник Евгений Трошин стал полноправным руководителем отдела полиции №5. До этого он год работал в статусе исполняющего обязанности. Официальный представитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых подтвердил корреспонденту информацию о кадровых перестановках в городском гарнизоне.

Ранее сообщалось, что подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в ГУ МВД по Свердловской области возглавил полковник Руслан Дауров. До этого он руководил полицией Каменска-Уральского.

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Начальник отдела уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу Рустам Мингазов перешел в областной наркоконтроль, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Мингазов проработал в должности почти год. Теперь отдел уголовного розыска городской полиции с приставкой врио возглавляет подполковник Михаил Давыдов. Информация подтверждается данными на официальном сайте УМВД по Екатеринбургу. «Рустам Мингазов перевелся в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области», — поделился собеседник агентства. Кроме этого, подполковник Евгений Трошин стал полноправным руководителем отдела полиции №5. До этого он год работал в статусе исполняющего обязанности. Официальный представитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых подтвердил корреспонденту информацию о кадровых перестановках в городском гарнизоне. Ранее сообщалось, что подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в ГУ МВД по Свердловской области возглавил полковник Руслан Дауров. До этого он руководил полицией Каменска-Уральского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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