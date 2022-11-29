В Екатеринбурге срочно поменяли главу уголовного розыска

Новым начальником отдела уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу стал Рустам Мингазов, сообщил URA.RU источник в ведомстве. Информация подтверждается данными на официальном сайте городской полиции. Назначение проходило ускоренно, но повышение силовика стояло в планах.
«Повышение Рустама Айдаровича Мингазова было плановым, но начало проверки поспособствовало назначению — руководство настаивало, чтобы он вступил в должность в ближайшее время. Он официально приступил к своим обязанностям», — рассказал собеседник агентства. Прошлый глава уголовного розыска Александр Мухин ушел после конфликта.
Проверка в свердловском главке ГУ МВД началась 14 ноября. Генерал-майор полиции Роман Зайцев возглавил делегацию и лично разбирается в документах главка. Проверка затронула и полицию Екатеринбурга, где подал рапорт об отставке глава управления — Игорь Озеров.
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