В Екатеринбурге срочно поменяли главу уголовного розыска

Главой уголовного розыска полиции Екатеринбурга назначен Рустам Мингазов

30 ноября 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Рустам Мингазов возглавит уголовный розыск в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Новым начальником отдела уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу стал Рустам Мингазов, сообщил URA.RU источник в ведомстве. Информация подтверждается данными на официальном сайте городской полиции. Назначение проходило ускоренно, но повышение силовика стояло в планах. «Повышение Рустама Айдаровича Мингазова было плановым, но начало проверки поспособствовало назначению — руководство настаивало, чтобы он вступил в должность в ближайшее время. Он официально приступил к своим обязанностям», — рассказал собеседник агентства. Прошлый глава уголовного розыска Александр Мухин ушел после конфликта. Проверка в свердловском главке ГУ МВД началась 14 ноября. Генерал-майор полиции Роман Зайцев возглавил делегацию и лично разбирается в документах главка. Проверка затронула и полицию Екатеринбурга, где подал рапорт об отставке глава управления — Игорь Озеров.

Новым начальником отдела уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу стал Рустам Мингазов, сообщил URA.RU источник в ведомстве. Информация подтверждается данными на официальном сайте городской полиции. Назначение проходило ускоренно, но повышение силовика стояло в планах. «Повышение Рустама Айдаровича Мингазова было плановым, но начало проверки поспособствовало назначению — руководство настаивало, чтобы он вступил в должность в ближайшее время. Он официально приступил к своим обязанностям», — рассказал собеседник агентства. Прошлый глава уголовного розыска Александр Мухин ушел после конфликта. Проверка в свердловском главке ГУ МВД началась 14 ноября. Генерал-майор полиции Роман Зайцев возглавил делегацию и лично разбирается в документах главка. Проверка затронула и полицию Екатеринбурга, где подал рапорт об отставке глава управления — Игорь Озеров.