29 ноября 2022

В Екатеринбурге срочно поменяли главу уголовного розыска

Главой уголовного розыска полиции Екатеринбурга назначен Рустам Мингазов
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Рустам Мингазов возглавит уголовный розыск в Екатеринбурге Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Новым начальником отдела уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу стал Рустам Мингазов, сообщил URA.RU источник в ведомстве. Информация подтверждается данными на официальном сайте городской полиции. Назначение проходило ускоренно, но повышение силовика стояло в планах.

«Повышение Рустама Айдаровича Мингазова было плановым, но начало проверки поспособствовало назначению — руководство настаивало, чтобы он вступил в должность в ближайшее время. Он официально приступил к своим обязанностям», — рассказал собеседник агентства. Прошлый глава уголовного розыска Александр Мухин ушел после конфликта.

Проверка в свердловском главке ГУ МВД началась 14 ноября. Генерал-майор полиции Роман Зайцев возглавил делегацию и лично разбирается в документах главка. Проверка затронула и полицию Екатеринбурга, где подал рапорт об отставке глава управления — Игорь Озеров.

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Новым начальником отдела уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу стал Рустам Мингазов, сообщил URA.RU источник в ведомстве. Информация подтверждается данными на официальном сайте городской полиции. Назначение проходило ускоренно, но повышение силовика стояло в планах. «Повышение Рустама Айдаровича Мингазова было плановым, но начало проверки поспособствовало назначению — руководство настаивало, чтобы он вступил в должность в ближайшее время. Он официально приступил к своим обязанностям», — рассказал собеседник агентства. Прошлый глава уголовного розыска Александр Мухин ушел после конфликта. Проверка в свердловском главке ГУ МВД началась 14 ноября. Генерал-майор полиции Роман Зайцев возглавил делегацию и лично разбирается в документах главка. Проверка затронула и полицию Екатеринбурга, где подал рапорт об отставке глава управления — Игорь Озеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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