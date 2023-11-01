С начала 2023 года родительских прав лишили 383 челябинца

В Челябинской области с начала 2023 года родительских прав лишили 383 человека. Детей, жизни которых угрожали действия родителей, стало вдвое меньше, сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.
«С начала 2023 года в Челябинской области 383 человека были лишены родительских прав в отношении своих детей. За год у нас на 54,8% сократилось количество детей, чьи родители создавали угрозу жизни и здоровью. Показатель сокращается с каждым годом», — рассказала Гехт в своем telegram-канале.
С начала года в регионе зафиксировано 14 случаев лишения родительских прав из-за угрозы здоровью ребенка. По данным Гехт, в прошлогодней статистике указано на 17 случаев больше. При этом сократилось общее число челябинцев, лишенных родительских прав: в 2021 году было зафиксировано 858 случаев, а в 2022 — 759.
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