В Челябинской области произошло трехбалльное землетрясение. Скрин 02 ноября 2023 в 11:42 Размер текста - 17 + Подземный толчок сейсмологи зафиксировали в Карталинском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Карталинском районе Челябинской области сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой, равной трем единицам. Информация об этом размещена на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД). «Колебания зафиксированы 31 октября в 08:18 по всемирному координированному времени (UTC) в Карталинском районе на территории Еленинского сельского поселения. Магнитуда подземного толчка составила три единицы», — указано на сайте КНЦД. Землетрясение магнитудой в три единицы ощутимы только в эпицентре, что соответствует 2-3 баллам. Ближайшее жилое поселение — поселок Сезонное. По местному времени колебания произошли в 13:18. 29 октября в Карталинском районе было землетрясение магнитудой 2,6 единицы. Через три минуты в этот же день колебания зафиксировали еще в Варненском районе. Скрин: сайт Казахстанского национального центра данных, https://kndc.kz/index.php В Карталинском районе Челябинской области сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой, равной трем единицам. Информация об этом размещена на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД). «Колебания зафиксированы 31 октября в 08:18 по всемирному координированному времени (UTC) в Карталинском районе на территории Еленинского сельского поселения. Магнитуда подземного толчка составила три единицы», — указано на сайте КНЦД. Землетрясение магнитудой в три единицы ощутимы только в эпицентре, что соответствует 2-3 баллам. Ближайшее жилое поселение — поселок Сезонное. По местному времени колебания произошли в 13:18. 29 октября в Карталинском районе было землетрясение магнитудой 2,6 единицы. Через три минуты в этот же день колебания зафиксировали еще в Варненском районе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям