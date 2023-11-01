В Карталинском районе Челябинской области сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой, равной трем единицам. Информация об этом размещена на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД).
«Колебания зафиксированы 31 октября в 08:18 по всемирному координированному времени (UTC) в Карталинском районе на территории Еленинского сельского поселения. Магнитуда подземного толчка составила три единицы», — указано на сайте КНЦД.
Землетрясение магнитудой в три единицы ощутимы только в эпицентре, что соответствует 2-3 баллам. Ближайшее жилое поселение — поселок Сезонное. По местному времени колебания произошли в 13:18.
29 октября в Карталинском районе было землетрясение магнитудой 2,6 единицы. Через три минуты в этот же день колебания зафиксировали еще в Варненском районе.
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