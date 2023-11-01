01 ноября 2023

В Челябинской области произошло трехбалльное землетрясение. Скрин

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Землетрясение. Последствия взрывов на Чебаркульском полигоне. Архив ноября 2010. Челябинская область, карта, обращения граждан по зямлетресению, землетрясение
Подземный толчок сейсмологи зафиксировали в Карталинском районе Фото:

В Карталинском районе Челябинской области сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой, равной трем единицам. Информация об этом размещена на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД).

«Колебания зафиксированы 31 октября в 08:18 по всемирному координированному времени (UTC) в Карталинском районе на территории Еленинского сельского поселения. Магнитуда подземного толчка составила три единицы», — указано на сайте КНЦД.

Землетрясение магнитудой в три единицы ощутимы только в эпицентре, что соответствует 2-3 баллам. Ближайшее жилое поселение — поселок Сезонное. По местному времени колебания произошли в 13:18.

29 октября в Карталинском районе было землетрясение магнитудой 2,6 единицы. Через три минуты в этот же день колебания зафиксировали еще в Варненском районе.

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В Карталинском районе Челябинской области сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой, равной трем единицам. Информация об этом размещена на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД). «Колебания зафиксированы 31 октября в 08:18 по всемирному координированному времени (UTC) в Карталинском районе на территории Еленинского сельского поселения. Магнитуда подземного толчка составила три единицы», — указано на сайте КНЦД. Землетрясение магнитудой в три единицы ощутимы только в эпицентре, что соответствует 2-3 баллам. Ближайшее жилое поселение — поселок Сезонное. По местному времени колебания произошли в 13:18. 29 октября в Карталинском районе было землетрясение магнитудой 2,6 единицы. Через три минуты в этот же день колебания зафиксировали еще в Варненском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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