Пермский губернатор создал спецкомиссию для борьбы с кадровым голодом

02 ноября 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин исполняет поручение президента Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин создал комиссию, которая займется решением кадровых вопросов для экономики социальной сферы региона. Об этом он объявил на заседании правительства Прикамья. «Моим решением создана комиссия по трудовым ресурсам для экономики и социальной сферы Пермского края. В эту комиссию войдут отраслевые министерства и работодатели. Задачей комиссии будет, прежде всего, способствование решению вопроса кадрового дефицита на предприятиях», — сообщил Махонин. Трансляция заседания велась в соцсети «ВКонтакте». Губернатор отметил, что ранее президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета говорил о необходимости стимулировать занятость населения. В рамках этого поручения и создана комиссия. Как сообщало URA.RU в Пермском крае переформатировано министерство социального развития. Ему переданы полномочия по проблемам труда в регионе. Сегодня же Махонин отмечал, что нехватка кадров ощущается на предприятиях оборонно-промышленного комплекса — там не хватает около трех тысяч сотрудников.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин создал комиссию, которая займется решением кадровых вопросов для экономики социальной сферы региона. Об этом он объявил на заседании правительства Прикамья. «Моим решением создана комиссия по трудовым ресурсам для экономики и социальной сферы Пермского края. В эту комиссию войдут отраслевые министерства и работодатели. Задачей комиссии будет, прежде всего, способствование решению вопроса кадрового дефицита на предприятиях», — сообщил Махонин. Трансляция заседания велась в соцсети «ВКонтакте». Губернатор отметил, что ранее президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета говорил о необходимости стимулировать занятость населения. В рамках этого поручения и создана комиссия. Как сообщало URA.RU в Пермском крае переформатировано министерство социального развития. Ему переданы полномочия по проблемам труда в регионе. Сегодня же Махонин отмечал, что нехватка кадров ощущается на предприятиях оборонно-промышленного комплекса — там не хватает около трех тысяч сотрудников.