В челябинском селе устраивают гастротуры в военной казарме

Мастер-классы для гостей проводят в бывшей военной казарме Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Кундравах Чебаркульского района (Челябинская область) гастротуры для туристов проводят в бывшей военной казарме. Как URA.RU рассказала директор туркомплекса Динара Муратова, гостям показывают приготовление сыров и пельменей.

«В здании бывшей военной казармы туристы знакомятся с процессами производства сыров и пельменей. Здесь работают наш молочный цех и сыроварня, ведется приемка молока», — рассказала URA.RU Муратова.

В 1980-х годах здесь дислоцировалась военная часть, которая затем съехала. Туристам, которые приезжают в Кундравы, также проводят мастер-классы по выпечке хлеба, а весной появится птичий двор. Площади средств размещения расширяют. В декабре откроется три домика для размещения гостей, в следующем году их станет 10.

«Сельский туризм в регионе быстро растет. Однако средств размещения, можно сказать, нет. Если бы они появлялись вокруг туробъектов, то гости бы оставались на более длительный срок. Сегодня объекты работают в формате экскурсий: посмотрели — и уехали», — рассказала URA.RU член правления Челябинской ассоциации туристических организаций Ольга Васильева.

Заметив потребность, в экошколе села Веселовка под Златоустом «Веселая мельница» занялись расширением площадей. В славянском стиле реконструировали номера, строят несколько домиков на месте контактного зоопарка, арендовали у муниципалитета здание неработающего детсада. На его площадях создадут хостел, музейное пространство с проведением конференций и помещения сельской библиотеки. Прежде потребуется большой ремонт, которого здесь не проводили 25 лет.

«Мы увеличили площади. В данный момент готовы встретить порядка тридцать человек в номерах комфорт-класса, порядка сорока человек в номерах эконом-класса. Новые номера, кроме прочего, решат проблему расселения гостей, приезжающих в Веселовку летом на фестиваль славянской культуры», — сообщили URA.RU директор Татьяна Рыбкина.

В рамках сельского туризма в регионе путешественники смогут увидеть работу пасечников и посетить дегустацию натурального меда в Кунашакском районе. Там же, рассказывает Васильева, работает осетровая ферма. В Непряхино Чебаркульского района гости могут познакомиться с содержанием страусов. В Чесменском районе в восстановленной русской избе гостей кладут на печку, учат работать с прялкой и варить кашу.