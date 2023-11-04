04 ноября 2023
03 ноября 2023

Екатеринбуржцы избили продавца в Академическом районе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Напавшая на продавца пара обшарила его карманы и, не найдя ничего, ушла Фото:

В магазине в Екатеринбурге на Анатолия Мехренцева 46 (Академический район) мужчина и девушка неожиданно напали на продавца, обшарили его карманы и, ничего не найдя, ушли. Видео инцидента появилось сети.

«Мужчина начал бить меня кулаками по голове, меня повалили на пол. Мужчина продолжал бить меня по лицу и голове, бил кулаками и коленками. Девушка пинала ногами, оскорбляла <…> девушка стала шарить по карманам моих штанов, стягивать с меня штаны. В конце она добавила „Ничего нет“, и эти люди ушли», — рассказал пострадавший telegram-каналу «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург».

Вечером (17:30) 4 ноября пара зашла в магазин и попросила помочь выбрать зарядку для электронной сигареты, а после избили продавца. Мужчину с женщиной не остановили крики о камерах в помещении.

Заявление о нападении уже поступило в №4 отдел полиции, сотрудники устанавливают личности посетителей. Пострадавший направлен для прохождения судебно-медицинского освидетельствования.

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В магазине в Екатеринбурге на Анатолия Мехренцева 46 (Академический район) мужчина и девушка неожиданно напали на продавца, обшарили его карманы и, ничего не найдя, ушли. Видео инцидента появилось сети. «Мужчина начал бить меня кулаками по голове, меня повалили на пол. Мужчина продолжал бить меня по лицу и голове, бил кулаками и коленками. Девушка пинала ногами, оскорбляла <…> девушка стала шарить по карманам моих штанов, стягивать с меня штаны. В конце она добавила „Ничего нет“, и эти люди ушли», — рассказал пострадавший telegram-каналу «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург». Вечером (17:30) 4 ноября пара зашла в магазин и попросила помочь выбрать зарядку для электронной сигареты, а после избили продавца. Мужчину с женщиной не остановили крики о камерах в помещении. Заявление о нападении уже поступило в №4 отдел полиции, сотрудники устанавливают личности посетителей. Пострадавший направлен для прохождения судебно-медицинского освидетельствования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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