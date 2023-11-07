На Русском экономическом форуме в Челябинске обсудят поддержку производств

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«Уральский завод специального арматуростроения». Челябинск, станок, деталь, промышленность, инженер, завод, импортозамещение, предприятие, рабочий, производство, замерщик, индустрия
На форуме обудят меры поддержки промышленности Фото:

На Русском экономическом форуме в Челябинске обсудят поддержку промышленного производства. Форум состоится с 9 по 11 ноября, — сообщили URA.RU 7 ноября в пресс-службе регионального минпрома.

«В первый день форума, 9 ноября, состоится панельная дискуссия „Поддержка промышленности — комплексный подход“. Современная экономика создает новые возможности для предприятий, готовых быстро занять ниши ушедших из России производителей деталей и запчастей и заместить их продукцию своими качественными комплектующими. Государство со своей стороны готово помочь таким компаниям выстроить кооперационные цепочки с партнерами внутри области и за ее пределами», — уточнили в пресс-службе.

На второй день, 10 ноября, на форуме обсудят стратегию роста производительности труда и создания бережливой экономики. На третий день, 11 ноября, в рамках форума будут обсуждать «Металлургию будущего». Среди участников форума — представители федеральных и региональных органов власти, крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, общественных и деловых объединений, научного и экспертного сообщества не только из соседних регионов — Свердловской, Тюменской и Курганской областей, ХМАО и ЯНАО, Пермского края, но и из центральной части России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.Кроме того, на Русском экономическом форуме в Челябинске выступит певец Shaman.

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На Русском экономическом форуме в Челябинске обсудят поддержку промышленного производства. Форум состоится с 9 по 11 ноября, — сообщили URA.RU 7 ноября в пресс-службе регионального минпрома. «В первый день форума, 9 ноября, состоится панельная дискуссия „Поддержка промышленности — комплексный подход“. Современная экономика создает новые возможности для предприятий, готовых быстро занять ниши ушедших из России производителей деталей и запчастей и заместить их продукцию своими качественными комплектующими. Государство со своей стороны готово помочь таким компаниям выстроить кооперационные цепочки с партнерами внутри области и за ее пределами», — уточнили в пресс-службе. На второй день, 10 ноября, на форуме обсудят стратегию роста производительности труда и создания бережливой экономики. На третий день, 11 ноября, в рамках форума будут обсуждать «Металлургию будущего». Среди участников форума — представители федеральных и региональных органов власти, крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, общественных и деловых объединений, научного и экспертного сообщества не только из соседних регионов — Свердловской, Тюменской и Курганской областей, ХМАО и ЯНАО, Пермского края, но и из центральной части России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.Кроме того, на Русском экономическом форуме в Челябинске выступит певец Shaman.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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