Медведчук заявил об уничтожении Евросоюза

Медведчук: вступление Украины в Евросоюз запускает его уничтожение

10 ноября 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

Евросоюзу невыгодно присоединение Украины, заявил Виктор Медведчук Фото: Официальный сайт Президента России Вступление Украины в состав Европейского союза (ЕС) может разрушить его изнутри, и этот процесс уже начался. Такое заявление сделал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. «Процесс развала ЕС Украиной уже запущен», — передает слова Медведчука РИА Новости. Он отметил, что украинское членство не принесет никакой экономической или политической выгоды для Евросоюза, но в то же время обременит его финансово и ускорит его развал. Медведчук также высказал мнение, что ЕС тратит огромные средства на поддержку «нацистского режима» на Украине, тем самым обедняя себя. Он утверждает, что украинские политики рассматривают ЕС как источник дотаций и помощи, а не как партнера для глобального экономического сотрудничества. Медведчук также критикует руководство Европейского союза за приверженность интересам НАТО и США, игнорируя политическую волю европейцев. Украинский конфликт прежде всего направлен против Европы, а не России, заключил украинский оппозиционер. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина не готова стать членом Евросоюза, и отметил, что Киев очень далек от этого. Он подчеркнул, что начинать переговоры по данному вопросу сейчас нельзя, что является ясной венгерской позицией. Заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков заявил, что европейцы используют обещания о вступлении Украины в ЕС , чтобы давить на Киев в переговорах с Россией, сообщает Pravda.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вступление Украины в состав Европейского союза (ЕС) может разрушить его изнутри, и этот процесс уже начался. Такое заявление сделал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. «Процесс развала ЕС Украиной уже запущен», — передает слова Медведчука РИА Новости. Он отметил, что украинское членство не принесет никакой экономической или политической выгоды для Евросоюза, но в то же время обременит его финансово и ускорит его развал. Медведчук также высказал мнение, что ЕС тратит огромные средства на поддержку «нацистского режима» на Украине, тем самым обедняя себя. Он утверждает, что украинские политики рассматривают ЕС как источник дотаций и помощи, а не как партнера для глобального экономического сотрудничества. Медведчук также критикует руководство Европейского союза за приверженность интересам НАТО и США, игнорируя политическую волю европейцев. Украинский конфликт прежде всего направлен против Европы, а не России, заключил украинский оппозиционер. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина не готова стать членом Евросоюза, и отметил, что Киев очень далек от этого. Он подчеркнул, что начинать переговоры по данному вопросу сейчас нельзя, что является ясной венгерской позицией. Заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков заявил, что европейцы используют обещания о вступлении Украины в ЕС, чтобы давить на Киев в переговорах с Россией, сообщает Pravda.Ru.