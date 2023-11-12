12 ноября 2023

Власти ХМАО решили провести соцопрос о стоимости услуг ЖКХ в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО проводят соцопрос о стоимости услуг ЖКХ Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе региональная служба по тарифам решила провести соцопрос о стоимости услуг ЖКХ. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Сургута.

«Анкетирование позволит определить уровень осведомленности граждан о том, как рассчитываются тарифы на коммунальные услуги, почему растут тарифы ЖКХ и куда нужно обращаться при их завышении», — говорится в сообщении. Опрос продлится до 25 ноября.

Соцопрос проходит на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Анкетирование анонимное, но, чтобы участвовать в нем, потребуется подтвержденная учетная запись на портале.

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В Ханты-Мансийском автономном округе региональная служба по тарифам решила провести соцопрос о стоимости услуг ЖКХ. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Сургута. «Анкетирование позволит определить уровень осведомленности граждан о том, как рассчитываются тарифы на коммунальные услуги, почему растут тарифы ЖКХ и куда нужно обращаться при их завышении», — говорится в сообщении. Опрос продлится до 25 ноября. Соцопрос проходит на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Анкетирование анонимное, но, чтобы участвовать в нем, потребуется подтвержденная учетная запись на портале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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