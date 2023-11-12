Власти ХМАО решили провести соцопрос о стоимости услуг ЖКХ в регионе

В ХМАО проводят соцопрос о стоимости услуг ЖКХ
В Ханты-Мансийском автономном округе региональная служба по тарифам решила провести соцопрос о стоимости услуг ЖКХ. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Сургута.
«Анкетирование позволит определить уровень осведомленности граждан о том, как рассчитываются тарифы на коммунальные услуги, почему растут тарифы ЖКХ и куда нужно обращаться при их завышении», — говорится в сообщении. Опрос продлится до 25 ноября.
Соцопрос проходит на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Анкетирование анонимное, но, чтобы участвовать в нем, потребуется подтвержденная учетная запись на портале.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!