Власти ХМАО решили провести соцопрос о стоимости услуг ЖКХ в регионе

13 ноября 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

В ХМАО проводят соцопрос о стоимости услуг ЖКХ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе региональная служба по тарифам решила провести соцопрос о стоимости услуг ЖКХ. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Сургута. «Анкетирование позволит определить уровень осведомленности граждан о том, как рассчитываются тарифы на коммунальные услуги, почему растут тарифы ЖКХ и куда нужно обращаться при их завышении», — говорится в сообщении. Опрос продлится до 25 ноября. Соцопрос проходит на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Анкетирование анонимное, но, чтобы участвовать в нем, потребуется подтвержденная учетная запись на портале.

В Ханты-Мансийском автономном округе региональная служба по тарифам решила провести соцопрос о стоимости услуг ЖКХ. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Сургута. «Анкетирование позволит определить уровень осведомленности граждан о том, как рассчитываются тарифы на коммунальные услуги, почему растут тарифы ЖКХ и куда нужно обращаться при их завышении», — говорится в сообщении. Опрос продлится до 25 ноября. Соцопрос проходит на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Анкетирование анонимное, но, чтобы участвовать в нем, потребуется подтвержденная учетная запись на портале.