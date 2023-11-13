13 ноября 2023

Мэр Перми впервые пообщается с горожанами в прямом эфире

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний. 1 сентября в школе Точка. Пермь, соснин эдуард
Эдуард Соснин готов ответить пермякам Фото:

Мэр Перми Эдуард Соснин анонсировал свой первый прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Он ответит на вопросы горожан 21 ноября.

«21 ноября проведу первый прямой эфир в социальной сети. Встречаемся в 19:00 на моей странице ВКонтакте. Оставляйте под анонсом темы и вопросы, которые вы бы хотели обсудить», — написал Соснин на своей странице.

Пермяки уже оставили около двух десятков комментариев. В основном вопросы касаются благоустройства: жители города жалуются на плохие дороги, тротуары, отсутствие освещения.

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Мэр Перми Эдуард Соснин анонсировал свой первый прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Он ответит на вопросы горожан 21 ноября. «21 ноября проведу первый прямой эфир в социальной сети. Встречаемся в 19:00 на моей странице ВКонтакте. Оставляйте под анонсом темы и вопросы, которые вы бы хотели обсудить», — написал Соснин на своей странице. Пермяки уже оставили около двух десятков комментариев. В основном вопросы касаются благоустройства: жители города жалуются на плохие дороги, тротуары, отсутствие освещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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