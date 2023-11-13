Мэр Перми впервые пообщается с горожанами в прямом эфире

Эдуард Соснин готов ответить пермякам
Мэр Перми Эдуард Соснин анонсировал свой первый прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Он ответит на вопросы горожан 21 ноября.
«21 ноября проведу первый прямой эфир в социальной сети. Встречаемся в 19:00 на моей странице ВКонтакте. Оставляйте под анонсом темы и вопросы, которые вы бы хотели обсудить», — написал Соснин на своей странице.
Пермяки уже оставили около двух десятков комментариев. В основном вопросы касаются благоустройства: жители города жалуются на плохие дороги, тротуары, отсутствие освещения.
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