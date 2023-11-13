13 ноября 2023

Депутат думы ХМАО осудил нефтяные компании за отсутствие помощи бойцам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат просит нефтяников активней помогать бойцам на СВО Фото:

Депутат думы ХМАО Анатолий Дубовик раскритиковал нефтяные компании округа за отсутствие помощи бойцам на СВО. Об этом URA.RU рассказал сам парламентарий во время очередной отправки груза в Донецк.

«За этот год я и еще двое энтузиастов — Дмитрий Рассказов и Александр Ложкин — собрали и отправили бойцам на СВО несколько тонн грузов и 35 УАЗов. Кто-то из жителей помогает, конечно, но в основном тратим свои деньги. Сейчас вот отправляем очередную партию. В нее вошли четыре машины, медикаменты, маскировочные принадлежности, форма, аккумуляторы. И еще закупили небольшие РЛС (радиолокационные станции), которые создают помехи и спасают солдат от вражеских беспилотников. При этом мы не заметили, чтоб хоть одна из крупных нефтяных компаний округа собирала помощь на СВО. Мы за личные средства кучу всего отправили, а от компаний вообще тишина», — сообщил Дубовик.

Парламентарий призывает все нефтегазовые предприятия более активно подключиться к сбору помощи для югорчан, находящихся в зоне СВО. «Были бы рады, если б кто-то из нефтяников или бизнесменов заткнул нас за пояс. Так что приглашаю нефтяников и бизнесменов на состязание по сбору помощи бойцам СВО», — добавил Дубовик.

Ранее URA.RU сообщало, что трое жителей ХМАО за год купили, отремонтировали и отправили бойцам в зону СВО более 30 машин. Вместе с техникой бойцам отправляются продукты питания, медикаменты и необходимое на линии соприкосновения обмундирование и амуницию.

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Депутат думы ХМАО Анатолий Дубовик раскритиковал нефтяные компании округа за отсутствие помощи бойцам на СВО. Об этом URA.RU рассказал сам парламентарий во время очередной отправки груза в Донецк. «За этот год я и еще двое энтузиастов — Дмитрий Рассказов и Александр Ложкин — собрали и отправили бойцам на СВО несколько тонн грузов и 35 УАЗов. Кто-то из жителей помогает, конечно, но в основном тратим свои деньги. Сейчас вот отправляем очередную партию. В нее вошли четыре машины, медикаменты, маскировочные принадлежности, форма, аккумуляторы. И еще закупили небольшие РЛС (радиолокационные станции), которые создают помехи и спасают солдат от вражеских беспилотников. При этом мы не заметили, чтоб хоть одна из крупных нефтяных компаний округа собирала помощь на СВО. Мы за личные средства кучу всего отправили, а от компаний вообще тишина», — сообщил Дубовик. Парламентарий призывает все нефтегазовые предприятия более активно подключиться к сбору помощи для югорчан, находящихся в зоне СВО. «Были бы рады, если б кто-то из нефтяников или бизнесменов заткнул нас за пояс. Так что приглашаю нефтяников и бизнесменов на состязание по сбору помощи бойцам СВО», — добавил Дубовик. Ранее URA.RU сообщало, что трое жителей ХМАО за год купили, отремонтировали и отправили бойцам в зону СВО более 30 машин. Вместе с техникой бойцам отправляются продукты питания, медикаменты и необходимое на линии соприкосновения обмундирование и амуницию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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