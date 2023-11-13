Депутат думы ХМАО осудил нефтяные компании за отсутствие помощи бойцам СВО

14 ноября 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Депутат просит нефтяников активней помогать бойцам на СВО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутат думы ХМАО Анатолий Дубовик раскритиковал нефтяные компании округа за отсутствие помощи бойцам на СВО. Об этом URA.RU рассказал сам парламентарий во время очередной отправки груза в Донецк. «За этот год я и еще двое энтузиастов — Дмитрий Рассказов и Александр Ложкин — собрали и отправили бойцам на СВО несколько тонн грузов и 35 УАЗов. Кто-то из жителей помогает, конечно, но в основном тратим свои деньги. Сейчас вот отправляем очередную партию. В нее вошли четыре машины, медикаменты, маскировочные принадлежности, форма, аккумуляторы. И еще закупили небольшие РЛС (радиолокационные станции), которые создают помехи и спасают солдат от вражеских беспилотников. При этом мы не заметили, чтоб хоть одна из крупных нефтяных компаний округа собирала помощь на СВО. Мы за личные средства кучу всего отправили, а от компаний вообще тишина», — сообщил Дубовик. Парламентарий призывает все нефтегазовые предприятия более активно подключиться к сбору помощи для югорчан, находящихся в зоне СВО. «Были бы рады, если б кто-то из нефтяников или бизнесменов заткнул нас за пояс. Так что приглашаю нефтяников и бизнесменов на состязание по сбору помощи бойцам СВО», — добавил Дубовик. Ранее URA.RU сообщало, что трое жителей ХМАО за год купили, отремонтировали и отправили бойцам в зону СВО более 30 машин. Вместе с техникой бойцам отправляются продукты питания, медикаменты и необходимое на линии соприкосновения обмундирование и амуницию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы ХМАО Анатолий Дубовик раскритиковал нефтяные компании округа за отсутствие помощи бойцам на СВО. Об этом URA.RU рассказал сам парламентарий во время очередной отправки груза в Донецк. «За этот год я и еще двое энтузиастов — Дмитрий Рассказов и Александр Ложкин — собрали и отправили бойцам на СВО несколько тонн грузов и 35 УАЗов. Кто-то из жителей помогает, конечно, но в основном тратим свои деньги. Сейчас вот отправляем очередную партию. В нее вошли четыре машины, медикаменты, маскировочные принадлежности, форма, аккумуляторы. И еще закупили небольшие РЛС (радиолокационные станции), которые создают помехи и спасают солдат от вражеских беспилотников. При этом мы не заметили, чтоб хоть одна из крупных нефтяных компаний округа собирала помощь на СВО. Мы за личные средства кучу всего отправили, а от компаний вообще тишина», — сообщил Дубовик. Парламентарий призывает все нефтегазовые предприятия более активно подключиться к сбору помощи для югорчан, находящихся в зоне СВО. «Были бы рады, если б кто-то из нефтяников или бизнесменов заткнул нас за пояс. Так что приглашаю нефтяников и бизнесменов на состязание по сбору помощи бойцам СВО», — добавил Дубовик. Ранее URA.RU сообщало, что трое жителей ХМАО за год купили, отремонтировали и отправили бойцам в зону СВО более 30 машин. Вместе с техникой бойцам отправляются продукты питания, медикаменты и необходимое на линии соприкосновения обмундирование и амуницию.