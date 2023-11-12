12 ноября 2023
11 ноября 2023

В Березниках за 230 млн рублей продают торговый центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в городе. Тюмень, торговый центр, эскалатор, тц, лестница
Торговый центр занят долгосрочными арендаторами Фото:

В городе Березники Пермского края выставлен на продажу торговый центр, состоящий из трех зданий и складского помещения. Цена объекта недвижимости — 230 млн рублей.

«Продается торговый центр на первой линии. Oбъeкт сocтоит из тpех здaний, cоединенных между сoбoй, а такжe отдeльно cтoящего cкладского помещения площадью в 280 квадратных метров. Центр занят долгосрочными арендаторами, в том числе продуктовым гипермаркетом, мебельными магазинами и магазином одежды и обуви. Цена — 230 млн рублей», — сообщается в описании объекта недвижимости на сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что в торговом центре в 2021 году был проведен капитальный ремонт. Поблизости имеется большая автомобильная парковка. Земельный участок площадью в полтора гектара находится в собственности.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Мотовилихинском районе Перми выставлен на продажу торговый центр «Тургеневский». Собственник готов расстаться с недвижимостью за 160 млн рублей.

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В городе Березники Пермского края выставлен на продажу торговый центр, состоящий из трех зданий и складского помещения. Цена объекта недвижимости — 230 млн рублей. «Продается торговый центр на первой линии. Oбъeкт сocтоит из тpех здaний, cоединенных между сoбoй, а такжe отдeльно cтoящего cкладского помещения площадью в 280 квадратных метров. Центр занят долгосрочными арендаторами, в том числе продуктовым гипермаркетом, мебельными магазинами и магазином одежды и обуви. Цена — 230 млн рублей», — сообщается в описании объекта недвижимости на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что в торговом центре в 2021 году был проведен капитальный ремонт. Поблизости имеется большая автомобильная парковка. Земельный участок площадью в полтора гектара находится в собственности. Ранее URA.RU рассказывало, что в Мотовилихинском районе Перми выставлен на продажу торговый центр «Тургеневский». Собственник готов расстаться с недвижимостью за 160 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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