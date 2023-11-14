14 ноября 2023

В Перми увеличился средний возраст автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, лужи, скорость, автомобиль, брызги от автомобиля, ливень, дорога, дождь
Водители стали бережнее эксплуатировать автомобили Фото:

В Перми увеличился период эксплуатации автомобиля. В среднем водители ездят на одной машине более 12 лет, в то время как два года назад средство передвижения меняли уже после 10-11 лет эксплуатации, рассказал URA.RU руководитель автосервиса «Fit service» в Перми Дмитрий Артюхин.

«Мы отмечаем, что в течение последних лет средний возраст авто в Перми стал заметно увеличиваться. Если пару лет назад к нам чаще всего на обслуживание приезжали автомобили в возрасте 10-11 лет, то теперь средний возраст — более 12 лет. Доля возрастных машин, которым больше 20 лет, также увеличивается», — отметил Дмитрий Артюхин.

Он добавил, что увеличение срока эксплуатации автомобиля напрямую связано с ситуацией на рынке. Многие импортные бренды приостановили продажи в России, в то же время цены на автомобили с пробегом заметно выросли. «Водители хотят продлить жизнь своих действующих машин, они готовы вкладываться в ремонт и обслуживание», — отметил автоэксперт.

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В Перми увеличился период эксплуатации автомобиля. В среднем водители ездят на одной машине более 12 лет, в то время как два года назад средство передвижения меняли уже после 10-11 лет эксплуатации, рассказал URA.RU руководитель автосервиса «Fit service» в Перми Дмитрий Артюхин. «Мы отмечаем, что в течение последних лет средний возраст авто в Перми стал заметно увеличиваться. Если пару лет назад к нам чаще всего на обслуживание приезжали автомобили в возрасте 10-11 лет, то теперь средний возраст — более 12 лет. Доля возрастных машин, которым больше 20 лет, также увеличивается», — отметил Дмитрий Артюхин. Он добавил, что увеличение срока эксплуатации автомобиля напрямую связано с ситуацией на рынке. Многие импортные бренды приостановили продажи в России, в то же время цены на автомобили с пробегом заметно выросли. «Водители хотят продлить жизнь своих действующих машин, они готовы вкладываться в ремонт и обслуживание», — отметил автоэксперт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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