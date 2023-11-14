В Перми увеличился средний возраст автомобилей

Водители стали бережнее эксплуатировать автомобили Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми увеличился период эксплуатации автомобиля. В среднем водители ездят на одной машине более 12 лет, в то время как два года назад средство передвижения меняли уже после 10-11 лет эксплуатации, рассказал URA.RU руководитель автосервиса «Fit service» в Перми Дмитрий Артюхин.

«Мы отмечаем, что в течение последних лет средний возраст авто в Перми стал заметно увеличиваться. Если пару лет назад к нам чаще всего на обслуживание приезжали автомобили в возрасте 10-11 лет, то теперь средний возраст — более 12 лет. Доля возрастных машин, которым больше 20 лет, также увеличивается», — отметил Дмитрий Артюхин.

Он добавил, что увеличение срока эксплуатации автомобиля напрямую связано с ситуацией на рынке. Многие импортные бренды приостановили продажи в России, в то же время цены на автомобили с пробегом заметно выросли. «Водители хотят продлить жизнь своих действующих машин, они готовы вкладываться в ремонт и обслуживание», — отметил автоэксперт.