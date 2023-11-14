В Челябинской области в 1,5 раза вырос спрос на рабочие профессии

15 ноября 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Соискателей на рабочие профессии в регионе не хватает, на одну вакансию приходится 1,5 резюме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области в октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года на 55% выросло количество вакансий в профессиональной сфере «Рабочий персонал». На данную категорию специалистов приходится 28% всех вакансий в Челябинской области, сообщили 15 ноября в пресс-службе сайта hh.ru. «В Челябинской области в октябре 2023 года на 55% выросли показатели аналогичного месяца 2022 года. Данная категория специалистов — самая востребованная у работодателей региона, на „Рабочий персонал“ приходится 28% всех вакансий», — сообщили в пресс-службе. Как отметили аналитики, соискателей в данной сфере не хватает. На одну активную вакансию приходится всего 1,5 резюме, а еще год назад данный показатель был 2,2 при норме не менее 4 резюме на одну вакансию. При этом в сентябре 2023 года по сравнению с 2022 годом предлагаемая зарплата для рабочих выросла с 45 тысяч до 55,3 тысяч рублей.

В Челябинской области в октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года на 55% выросло количество вакансий в профессиональной сфере «Рабочий персонал». На данную категорию специалистов приходится 28% всех вакансий в Челябинской области, сообщили 15 ноября в пресс-службе сайта hh.ru. «В Челябинской области в октябре 2023 года на 55% выросли показатели аналогичного месяца 2022 года. Данная категория специалистов — самая востребованная у работодателей региона, на „Рабочий персонал“ приходится 28% всех вакансий», — сообщили в пресс-службе. Как отметили аналитики, соискателей в данной сфере не хватает. На одну активную вакансию приходится всего 1,5 резюме, а еще год назад данный показатель был 2,2 при норме не менее 4 резюме на одну вакансию. При этом в сентябре 2023 года по сравнению с 2022 годом предлагаемая зарплата для рабочих выросла с 45 тысяч до 55,3 тысяч рублей.