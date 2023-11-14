Власти за 70 млн рублей продают три пермских долгостроя

Власти Перми предлагают приобрести долгострои на торгах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми через электронные торги выставили на продажу три объекта незавершенного строительства. Их общая стоимость составляет более 70 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте городской мэрии.

«Объекты незавершенного строительства по следующим адресам. Город Пермь, улица Межевая, 29, цена объекта — 1,6 млн рублей, улица Трясолобова, 47, цена — 3,3 млн рублей», — сообщается в двух лотах. Третьим лотом указан незавершенный объект строительства в микрорайоне Садовый по адресу улица Уинская 2А. Его продают за 66,6 млн рублей.

Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от стоимости лота. Электронные торги планируют завершить 20 декабря 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми будет завершено строительство жилого комплекса «Живаго» на улице Уинской. Объект, заброшенный в 2017 году, приобрела строительная группа «Развитие».