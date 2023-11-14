14 ноября 2023

Власти за 70 млн рублей продают три пермских долгостроя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, подъемный кран, долгострой, строительство, стройка, стройплощадка
Власти Перми предлагают приобрести долгострои на торгах Фото:

В Перми через электронные торги выставили на продажу три объекта незавершенного строительства. Их общая стоимость составляет более 70 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте городской мэрии.

«Объекты незавершенного строительства по следующим адресам. Город Пермь, улица Межевая, 29, цена объекта — 1,6 млн рублей, улица Трясолобова, 47, цена — 3,3 млн рублей», — сообщается в двух лотах. Третьим лотом указан незавершенный объект строительства в микрорайоне Садовый по адресу улица Уинская 2А. Его продают за 66,6 млн рублей.

Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от стоимости лота. Электронные торги планируют завершить 20 декабря 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми будет завершено строительство жилого комплекса «Живаго» на улице Уинской. Объект, заброшенный в 2017 году, приобрела строительная группа «Развитие».

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми через электронные торги выставили на продажу три объекта незавершенного строительства. Их общая стоимость составляет более 70 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте городской мэрии. «Объекты незавершенного строительства по следующим адресам. Город Пермь, улица Межевая, 29, цена объекта — 1,6 млн рублей, улица Трясолобова, 47, цена — 3,3 млн рублей», — сообщается в двух лотах. Третьим лотом указан незавершенный объект строительства в микрорайоне Садовый по адресу улица Уинская 2А. Его продают за 66,6 млн рублей. Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от стоимости лота. Электронные торги планируют завершить 20 декабря 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми будет завершено строительство жилого комплекса «Живаго» на улице Уинской. Объект, заброшенный в 2017 году, приобрела строительная группа «Развитие».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...