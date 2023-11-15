Челябинский экс-губернатор стал кредитором разорившегося семейного актива

Обанкротившийся Борис Дубровский требует деньги у семейной фирмы-банкрота Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Челябинский экс-губернатор Борис Дубровский вошел в число кредиторов семейной фирмы-банкрота «Монтажник» с требованием долга в 218 млн 170 тысяч рублей. Такое право переуступил ему предприниматель Владимир Родионов, следует из картотеки судебных дел.

«В судебном заседании 15 ноября 2023 года оглашена резолютивная часть определения суда. Произведена замена Родионова Владимира Николаевича как кредитора по требованию на сумму 218 млн 170 тысяч 442 рубля, подлежащему удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, на правопреемника Дубровского Бориса Александровича», — сообщили URA.RU в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области.

Еще до банкротства «Монтажника» Дубровские заняли фирме 209 млн рублей. Когда ее признали разорившейся, Родионов выкупил долг и стал одним из кредиторов третьей очереди. Теперь Дубровский получил возможность требовать долг с процентами.

Дубровские купили «Монтажник» в 2017 году. Компания начала строить конгресс-холл «Крылья» на реке Миасс в Челябинске. После освоения нескольких миллионов рублей из бюджета области проект заморозили, а в 2020 году ПО «Монтажник» обанкротился. Позднее банкротами признали Дубровского-старшего, покинувшего Россию после досрочной отставки, а затем и его сына Александра. Представители семьи Дубровских не комментируют ход банкротства.